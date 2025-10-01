few clouds
Нови Сад
За волан уз огроман опрез!

ПРЕТЕ ПОПЛАВЕ И БУЈИЦЕ На Копаонику вечерас пало 8 сантиметара, ДО СУБОТЕ ЋЕ НАПАДАТИ И ДО ПОЛА МЕТРА СНЕГА! Угрожени електрична мрежа и далеководи!

01.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
sneg mraz AI
Фото: Ilustracija/ AI

На југу и на западу Србије већ пада слаба киша, а планине јужне Србије забелео је и први снег ове сезоне.

Копаоник вечерас мери 8 сантиметара снежног покривача.

У току ноћи очекује се интензивирање падавина на југозападу, западу и југоистоку Србије, које ће се сутра проширити на источне и централне.

У овим пределима у наредна два дана очекују се огромне количина падавина, при чему ће пасти од 50 до 100 литара, локално на југоистоку и до 120 литара, што су количине које у просеку падну за два месеца.

Постојаће опасност од поплава и бујица на мањим бујичним токовима, као и опасност од клизишта.

На планинама изнад 1.000 метара вејаће снег, а снежна граница спустиће се и на 700 метара, а у петак локално и у ниже пределе јужне, југозападне, западне и југоисточне Србије и на 500 метара.

На вишим планинама југозападне, јужне и југоисточне Србије до суботе се очекује да напада локално и више од пола метра снега, укључујићи и Копаоник.

Веома мокар и тежак снег ломиће дрвеће и могао би да оштети електричну мрежу и далеководе.

Температура у овим пределима пашче испод 0, а у нижим пределима биће од 2 на југу до 10 степени на северу Србије, само у Војводини топлије, до 14 степени, а на северу Војводине неће пасти ни капи кише.

Због очекиваних временских прилика наредних дана треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховима најавама и упозорењима.

 

 

Наредних дана у саобраћају се препоручује огроман опрез, а на пут ка планинским пределима не треба кретати без преке потребе, пише Телеграф.

 

 

Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
