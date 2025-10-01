Споменик Павлу Ђуришићу није пронађен! БЕРАНСКА ПОЛИЦИЈА ПРЕГЛЕДАЛА МАНАСТИР ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ Огласио се митрополит Методије
Беранска полиција није пронашла споменик четничког команданта Павла Ђуришића у просторијама манастира Ђурђеви ступови у Беранама које је прегледала након што је суд уважио жалбу Основног државног тужилаштва да се спомен обележје привремено одузме.
Наиме, пише Јуроњуз Србија, споменик Ђуришићу откривен је у беранском селу Горње Заостро, након чега је прво премештен у сеоску цркву, а затим у манастирске конаке Ђурђевих ступова.
Полицајце је дочекао игуман и старешина манастира Данило Трпчевски са свештенством и дозволио полицијским службеницима да прегледају конак, али они тамо нису нашли споменик.
Игуман је контактирао телефоном митрополита Методија и он је полицајцима рекао да у манастиру постоје просторије од којих само он има кључ, рекао је саговорник из врха полиције који је упознат са дешавањима у Беранама.
Методије је наводно рекао полицајцима да решење треба да гласи на старешину манастира, односно њега, а не на игумана старешину конака, јер у део просторија само он има приступ.
Полиција је одмах обавестила суд о новонасталој ситуацији, и чека његову реакцију, рекао је саговорник Вијести.
Он је додао да се Трпчевски извињавао полицајцима који су дошли на лице места због објава на друштвеним мрежама којима је вређао полицију која је била испред манастира.
Ванрасправно веће Основног суда у Беранама уважило је раније данас жалбу тамошњег Основног тужилаштва да се привремено одузме спомен-обележје Ђуришићу.
Председник суда Иван Дошљак ову одлуку образлаже тиме што спомен обележје може бити доказ у кривичном поступку који се води против Вујадина Добрашиновића из села Горње Заостро на чијем је имању 7. августа споменик Ђуришићу постављен.
Сходно судској одлуци, старешина Манастира Ђурђеви Ступови, Данило Трпчевски, дужан је да преда споменик полицији, а ако то одбије биће кажњен 1.000 евра или у коначном казном затвора, пише Јуроњуз Србија.