25.09.2025.
Нови Сад
Епархија будимљанско-никшићка: ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ ПОД ОПСАДОМ различитих полицијских формација и службених аутомобила пуних 7 дана! Житељи манастира и верници узнемирени

25.09.2025. 21:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
спц
Фото: Youtube Printscreen/ BalkanTrip TV

НИКШИЋ/БЕРАНЕ: Епархија будимљанско-никшићка саопштила је данас да се, у последњих седам дана, манастир Ђурђеви Ступови, седиште те епархије код Берана, налази под даноноћном присмотром службеника Управе полиције, што, како наводе, изазива узнемиреност житеља манастира и верника Српске православне цркве.

У непосредној близини и на прилазима манастиру, крајње индискретно и необјашњиво присуство различитих полицијских формација и службених аутомобила, ствара атмосферу опсадног стања, изазивајући узнемиреност житеља манастира и верног народа. Такве сцене полицијског опкољавања храмова посљедњих година виђене су само у јеку прогона Цркве у време Ђукановићевог тоталитарног режима", наводи се у саопштењу, које је пренела СПЦ.
 

Из Епархије будимљанско-никшићке наводе да, с обзиром на интензитет јавног прогона и антицрквену медијску кампању којој је ова Епархија нарочито изложена последњих месеци, као и учесталости позивања на информативне разговоре митрополита будимљанско-никшићког Методија и свештенства, наставак ове праксе виде као покушај криминализације и друштвене изолације Цркве путем употребе репресивног апарата.
 

Епархија будимљанско-никшићка изражава најдубљу узнемиреност и забринутост због, како наводе, отвореног насилничког односа актуелног режима према српском народу у Црној Гори. 
Нека би дао Бог да у најскорије вријеме завлада мир и владавина неселективне правде и права у Црној Гори, наводи се у саопштењу.
 

Ђурђеви ступови спц срби у црној гори
