КОЛИКО ЈЕ РЕАЛНО? Трамп: Желим да Турска престане да купује руску нафту
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас на састанку са турским председником Реџепом Тајипом Ердоганом да жели да Турска престане да купује руску нафту.
"Волео бих да престане да купује било какву нафту од Русије док Русија наставља своје дивљање против Украјине", рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету, преноси НБЦ.
Он је рекао да је "срамота" што Русија "непотребно убија много људи''.
"То је такво губљење људског живота и зато би требало да престане - Путин би требало да престане", рекао је амерички председник.
Трамп је поново изразио разочарање руским лидером Владимиром Путином због наставка, како је навео, бесмисленог рата, истичући да је време да Русија престане.
"Као што знате, решио сам седам ратова...и мислио сам да ће овај бити један од лакших за решавање. Али сам веома разочаран Путином“, рекао је Трамп.
Амерички председник је додао да, упркос милионским губицима Русије и мањим достигнућима на бојном пољу, Путин наставља да се бори.
"Нећу никога назвати 'папирним тигром', али Русија је потрошила милионе и милионе долара на бомбе, ракете, муницију и животе - њихове животе, а нису добили практично никакву територију. Мислим да је време да се то заустави", рекао је Трамп.
На питање да ли би Ердоган могао да игра улогу у решавању руског рата у Украјини, Трамп је рекао: "Најбоље што би могао да уради јесте да не купује нафту и гас од Русије. Ако би то урадио, то би вероватно било најбоље".
"Могу вам рећи да председника Ердогана веома поштују (лидери Украјине и Русије), сви поштују Ердогана. Ја га поштујем, и мислим да би могао имати велики утицај ако жели. Тренутно је веома неутралан – воли да буде неутралан, као и ја, волим да будем неутралан", истакао је Трамп.
Он је навео да ће он и Ердоган разговарати о куповини система одбране Патриот, као и војних авиона Ф-35 и Ф-16.
"Мислим да ће бити успешан у куповини ствари које жели да купи", рекао је Трамп.
Трамп је похвалио турског председника и да му је част да га угости у Белој кући.
"Склопићемо неке трговинске споразуме који су одлични за обе земље. Много сарађујемо са Турском", рекао је амерички лидер.
Он је додао и да је турски председник "одговоран" за помоћ у ослобађању Сирије од Асадовог режима.
"Мислим да је председник Ердоган одговоран за успешну борбу у ослобађању Сирије од њеног бившег лидера. И мислим да је овај човек одговоран. Он не преузима одговорност. Али то је заправо велико достигнуће", рекао је Трамп.
Након састанка, Трамп је испратио Ердогана из Беле куће.
"Одличан састанак", рекао је Трамп на питање новинара како је прошао.