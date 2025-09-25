overcast clouds
25.09.2025.
Нови Сад
Возачи, пажња! ПРЕТИЦАЈНА ТРАКА ЗАТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ Радови на државном путу Батровци - Добановци

25.09.2025. 22:20 22:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (А. Савановић)

ЈП „Путеви Србије“ обавештавају возаче да ће се од 25. до 27. септембра, у току светлог дела дана, изводити радови у оквиру редовног одржавања, на поправци заштитне сигурносне ограде на државном путу I А реда број 3, Батровци - Добановци, у оба смера.

У зони радова, у зависности од локације извођења радова (разделни појас или банкина), за саобраћај ће бити затворена претицајна, односно зауставна саобраћајна трака у дужини до 200 m, а саобраћај ће се одвијати возном или возном и претицајном саобраћајном траком.
        
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

 

Вести Друштво
