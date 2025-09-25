„Манифестација неоколонијалних амбиција Запада“ ЛАВРОВ ПОРУЧИО У ЊУЈОРКУ: Рат против Русије воде НАТО и ЕУ
ЊУЈОРК: Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је данас да је украјинску кризу "Запад оркестрирао као рат против Русије", који води Кијев.
Још један јасан пример је криза у Украјини коју је изазвао Запад, кроз коју НАТО и Европска унија желе да објаве и већ су објавили, стварни рат мојој земљи и директно учествују у томе, поручио је шеф руске дипломатије током министарског састанка Г20 одржаног на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, позивајући се на деценије дуге нерешене сукобе у Африци и другде.
Према његовим речима, одбијање Запада да се придржава принципа Повеље УН је манифестација "неоколонијалних амбиција", што доводи до повећања глобалне нестабилности и умножава број регионалних сукоба.
Запад све очигледније игнорише принципе Повеље УН. Резултати су страшни. Ситуација на Блиском истоку се већ претворила у прави пакао. То је процена генералног секретара УН Антонија Гутереша, са којом се Москва у потпуности слаже: Ниједан од суседа Израела не може да се осећа безбедно, то видимо сваки дан, упозорио је Лавров.
Он је ескалацију на Блиском истоку упоредио са украјинском кризом.
Невиђена хуманитарна катастрофа у Гази већ је однела животе 65.000 људи, а неки званичници УН...кажу да постоје процене да је број жртава 10 пута већи, рекао је Лавров.
Он је подсетио да је победа над нацизмом и јапанским милитаризмом у Другом светском рату, која је постигнута "уз кључну улогу Совјетског Савеза" омогућила стварање УН са циљем ''спасавања будућих генерација од пошасти рата''.