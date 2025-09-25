overcast clouds
17°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Манифестација неоколонијалних амбиција Запада“ ЛАВРОВ ПОРУЧИО У ЊУЈОРКУ: Рат против Русије воде НАТО и ЕУ

25.09.2025. 23:34 23:40
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
русија
Фото: Tanjug (Evgenia Novozhenina/ Pool Photo via AP)

ЊУЈОРК: Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је данас да је украјинску кризу "Запад оркестрирао као рат против Русије", који води Кијев.

Још један јасан пример је криза у Украјини коју је изазвао Запад, кроз коју НАТО и Европска унија желе да објаве и већ су објавили, стварни рат мојој земљи и директно учествују у томе, поручио је шеф руске дипломатије током министарског састанка Г20 одржаног на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, позивајући се на деценије дуге нерешене сукобе у Африци и другде.
 

Према његовим речима, одбијање Запада да се придржава принципа Повеље УН је манифестација "неоколонијалних амбиција", што доводи до повећања глобалне нестабилности и умножава број регионалних сукоба.
 

Запад све очигледније игнорише принципе Повеље УН. Резултати су страшни. Ситуација на Блиском истоку се већ претворила у прави пакао. То је процена генералног секретара УН Антонија Гутереша, са којом се Москва у потпуности слаже: Ниједан од суседа Израела не може да се осећа безбедно, то видимо сваки дан, упозорио је Лавров.
 

Он је ескалацију на Блиском истоку упоредио са украјинском кризом.
 

Невиђена хуманитарна катастрофа у Гази већ је однела животе 65.000 људи, а неки званичници УН...кажу да постоје процене да је број жртава 10 пута већи, рекао је Лавров.
 

Он је подсетио да је победа над нацизмом и јапанским милитаризмом у Другом светском рату, која је постигнута "уз кључну улогу Совјетског Савеза" омогућила стварање УН са циљем ''спасавања будућих генерација од пошасти рата''.

Сергеј Лавров рат русија украјина УН
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЛАВРОВ И ДОДИК СУТРА У МОСКВИ Русија шаље јаку поруку Западу о БиХ
Сергеј Лавров

ЛАВРОВ И ДОДИК СУТРА У МОСКВИ Русија шаље јаку поруку Западу о БиХ

08.09.2025. 13:02 13:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај