ЛАВРОВ И ДОДИК СУТРА У МОСКВИ Русија шаље јаку поруку Западу о БиХ
МОСKВА/БАЊАЛУKА: Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров састаће се сутра са председником Републике Српске Милорадом Додиком у Москви, саопштило је руско Министарство спољних послова.
"Састанак руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и председника Републике Српске Милорада Додика заказан је за 9. септембар у Москви. Очекује се да ће разговарати о актуелним питањима јачања партнерства са Републиком Српском, проблематици постконфликтне ситуације у БиХ и ситуацији на Западном Балкану", саопштено је из овог руског ресора на Телеграму.
Kако се додаје, Москва цени напоре Републике Српске да обезбеди неутралност Босне и Херцеговине, као и то што се не придружује незаконитим антируским ограничењима Европске уније.
"Русија најоштрије осуђује покушаје западњака да непоштеним средствима уклоне са политичке сцене легално изабраног и легитимног председника Републике Српске Милорада Додика. Неправедна пресуда о кривици по фабрикованом кривичном случају, заједно са политички мотивисаном одлуком Централне изборне комисије БиХ да одузме председнички мандат Милораду Додику, носи значајан дестабилизујући потенцијал", поручују из министарства.
Истичу и да је последњих година дошло до озбиљног компликовања унутрашње политичке ситуације у Босни и Херцеговини, изазваног "растућим неоколонијалистичким мешањем Запада у унутрашње послове Републике Српске, укључујући и напоре самопроглашеног 'високог представника' Kристијана Шмита".
Москва је уверена у потребу враћања ситуације у "правно демократско поље".
"То захтева хитно затварање Kанцеларије високог представника, која је постала главни генератор проблема у Босни и Херцеговини, обнављање директног дијалога између самих страна у БиХ и крај мешања Запада у унутрашње послове БиХ".
Потврђују и посвећеност Руске Федерације спровођењу принципа суверенитета и територијалног интегритета земље, равноправности три конститутивна народа – Бошњака, Срба и Хрвата, као и широких овлашћења два ентитета – Републике Српске и Федерације БиХ, утврђених Дејтонским споразумом 1995. године.
Напомиње се да је дијалог Русије и Републике Српске интензиван и ритмичан, а заснива на међусобном поштовању, жељи за унапређењем сарадње и блискости приступа актуелним међународним питањима.
"Упркос растућем притиску са Запада, Република Српска заузима доследан, конструктиван и одговоран став о ситуацији у Украјини", наводи се у саопштењу, преноси РТ Балкан.
Осим тога, Република Српска бележи пораст у интересовању за руску науку и културу. Око 12.000 ученика Српске учи руски језик, а грађанима Босне и Херцеговине се на годишњем нивоу обезбеђују стипендије из федералног буџета за студирање на руским универзитетима.