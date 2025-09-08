overcast clouds
28°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛАВРОВ И ДОДИК СУТРА У МОСКВИ Русија шаље јаку поруку Западу о БиХ

08.09.2025. 13:02 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

МОСKВА/БАЊАЛУKА: Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров састаће се сутра са председником Републике Српске Милорадом Додиком у Москви, саопштило је руско Министарство спољних послова.

"Састанак руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и председника Републике Српске Милорада Додика заказан је за 9. септембар у Москви. Очекује се да ће разговарати о актуелним питањима јачања партнерства са Републиком Српском, проблематици постконфликтне ситуације у БиХ и ситуацији на Западном Балкану", саопштено је из овог руског ресора на Телеграму.

Kако се додаје, Москва цени напоре Републике Српске да обезбеди неутралност Босне и Херцеговине, као и то што се не придружује незаконитим антируским ограничењима Европске уније.

"Русија најоштрије осуђује покушаје западњака да непоштеним средствима уклоне са политичке сцене легално изабраног и легитимног председника Републике Српске Милорада Додика. Неправедна пресуда о кривици по фабрикованом кривичном случају, заједно са политички мотивисаном одлуком Централне изборне комисије БиХ да одузме председнички мандат Милораду Додику, носи значајан дестабилизујући потенцијал", поручују из министарства.

Истичу и да је последњих година дошло до озбиљног компликовања унутрашње политичке ситуације у Босни и Херцеговини, изазваног "растућим неоколонијалистичким мешањем Запада у унутрашње послове Републике Српске, укључујући и напоре самопроглашеног 'високог представника' Kристијана Шмита".

Москва је уверена у потребу враћања ситуације у "правно демократско поље".

"То захтева хитно затварање Kанцеларије високог представника, која је постала главни генератор проблема у Босни и Херцеговини, обнављање директног дијалога између самих страна у БиХ и крај мешања Запада у унутрашње послове БиХ".

Потврђују и посвећеност Руске Федерације спровођењу принципа суверенитета и територијалног интегритета земље, равноправности три конститутивна народа – Бошњака, Срба и Хрвата, као и широких овлашћења два ентитета – Републике Српске и Федерације БиХ, утврђених Дејтонским споразумом 1995. године.

Напомиње се да је дијалог Русије и Републике Српске интензиван и ритмичан, а заснива на међусобном поштовању, жељи за унапређењем сарадње и блискости приступа актуелним међународним питањима.

"Упркос растућем притиску са Запада, Република Српска заузима доследан, конструктиван и одговоран став о ситуацији у Украјини", наводи се у саопштењу, преноси РТ Балкан.

Осим тога, Република Српска бележи пораст у интересовању за руску науку и културу. Око 12.000 ученика Српске учи руски језик, а грађанима Босне и Херцеговине се на годишњем нивоу обезбеђују стипендије из федералног буџета за студирање на руским универзитетима.

додик Лавров Русија
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај