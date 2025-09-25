У ТИСУ СЛЕТЕО ПОЛИТИЧАР Бивши кандидат СПС-а за зрењанинског одборника погинуо у удесу САТИМА ИЗВЛАЧИЛИ ТЕЛО ИЗ РЕКЕ (ВИДЕО)
Поводом јучерашње трагедије када је у аутомобилу извученом из реке Тисе пронађено тело мушкарца, како "Блиц" сазнаје из извора блиског истрази, реч је о Душку Рађеновићу, некадашњем одборнику Скупштине града Зрењанина који је био на листи СПС на изборима 2016. године.
Несрећа се догодила у атару села Арадац надомак Зрењанина а у вишечасовној акцији извлачења возила учествовале су ватрогасно - спасилачка екипа и специјална ронилачка јединица жандармерије.
Након завршене акције, тело је послато на обдукцију, а први резултати истраге указују на то да нема трагова насилне смрти.
- Први резултати истраге показали су да на месту саобраћајне несреће нема трагова који би могли да укажу на то да је дошло до насилне смрти, односно да је трагедији присуствовало неко друго лице или више њих. Након извештаја са обдукције и токсиколошке анализе биће утврђено да ли је дошло до несрећног случаја или је реч о самоубиству - прича извор Блица.
Био кандидат СПС на изборима за одборнике
Иначе, Душко Рађеновић био је угоститељ, власник једног кафића у Зрењанину и дугогодишњи члан СПС, али се према наводима његових познаника пре пар година повукао из политике.
Последњи пут у јавности се појавио као кандидат те странке на изборима за одборнике Скупштине града Зрењанина 2020. године.
Душко Рађеновић биће сахрањен у суботу 27. септембра у 13 часова на Новом гробљу у Зрењанину.
(Blic.rs)