(ФОТО) ДРАМА ИЗНАД БАЛТИКА Мађарски ловци пресрели 5 руских ратних авиона! "САЧЕКУША" И НА АЉАСЦИ: Ф16 у стању приправности
БРИСЕЛ/ВАШИНГТОН: Два ловца Грипен мађарског ратног ваздухопловства пресрела су пет руских борбених авиона изнад Балтичког мора током ваздушне патроле НАТО-а, саопштила је Команда ратног ваздухопловства НАТО.
Два мађарска ловца Грипен, током НАТО ваздушне патроле изнад Балтика, полетела су из базе Шауљај у Литванији као одговор на лет руских Су-30, Су-35 и три МиГ-31 близу летонског ваздушног простора, наводи се у саопштењу објављеном на платформи X.
Наглашава се да је Мађарска показала "посвећеност Алијанси у одбрани балтичких држава и источног крила".
Two 🇭🇺 Hungarian Gripen fighters, deployed to @NATO Baltic #AirPolicing, scrambled on 25 Sept from Šiauliai 🇱🇹 to respond to a formation of Russian aircraft — a Su-30, Su-35, and three MiG-31s — flying close to 🇱🇻 Latvian airspace.
Генерални секретар НАТО Марк Руте изјавио је раније да ће се у сваком случају повреде ваздушног простора пажљиво проценити стварна претња чланицама Алијансе, а одлуке о реаговању доносити појединачно.
САД распоредиле четири борбена авиона за пресретање руских авиона код Аљаске
Сједињене Америчке Државе су распоредиле четири борбена авиона Ф-16, авион за извиђање и четири танкера, за пресретање руских бомбардера и борбених авиона који су улетели у зону за идентификацију противваздушне одбране Аљаске, саопштила је Северноамеричка команда ваздушне одбране.
Распоређивање авиона долази након што је амерички председник Доналд Трамп рекао да НАТО треба да обори сваки руски авион који крши ваздушни простор алијансе, преноси данас ЦНН.
У саопштењу Северноамеричка команда ваздушне одбране је навела да су руски авиони ове године у најмање девет случајева остали у међународном ваздушном простору близу Аљаске, као и да се ове врсте летова редовно дешавају и да се не сматрају претњом.
Руски авиони су последњи пут летели унутар зоне за идентификацију противваздушне одбране Аљаске 26. августа, када је извиђачки авион био идентификован у близини Алеутских острва.
Зона за идентификацију противваздушне одбране почиње тамо где се завршава суверени ваздушни простор САД, и то је зона у којој се од авиона захтева да се идентификују.