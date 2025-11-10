(ВИДЕО) Делови олупине и новац летели на све стране! РУСКИ МИЛИОНЕР ИЗГОРЕО У ЛАМБОРГИНИЈУ Стравична саобраћајка у Москви
Руски криптомилионер Алексеј Долгих изгубио је живот у тешкој саобраћајној несрећи у Москви возећи свој Ламборгини Урус вредан 360.000 евра.
Долгих је изгубио контролу над возилом, а камера из другог аутомобила забележила је тренутак када их је аутомобил прошао брзином већом од 150 км/х.
Недуго затим, на снимку се види аутомобил у пламену, преноси Кронен Цајтунг.
Долгих није био сам у аутомобилу, пратила су га још три путника, од којих је један такође трговао криптовалутама. Након судара, аутомобил се преврнуо и запалио. Долгих и један од његових путника су погинули на лицу места, док су друге две особе тешко повређене.
🔴 Crypto entrepreneur Alexey Dolgikh killed in Lamborghini crash on Moscow’s International Highway
The accident occurred overnight, with the supercar striking an obstacle, according to the prosecutor’s office. Traffic police report the driver lost control. pic.twitter.com/RD3s0vW0aT
— Telbloggram (@Telbloggram) November 10, 2025
Очевици су сцену описали као "ноћну мору'', рекавши да су делови олупине летели на све стране, а новчанице су биле разбацане по путу. Полиција је потврдила да је у уништеном аутомобилу пронађена велика количина готовине.
Живот Алексеја Долгиха обележиле су контроверзе. Од куповине Ламборгинија пре 15 месеци, накупио је укупно 586 саобраћајних прекршаја. Према писању листа "The Sun", руске банке су га последњих месеци ставиле на црну листу због сумње да је прао новац, преноси Б92.