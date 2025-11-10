НЕЧОВЕЧНОСТ НЕ ЗАСТАРЕВА Покренута истрага о "викенд снајперистима" у Сарајеву БОГАТИ ПЛАЋАЛИ ДА УБИЈАЈУ ЉУДЕ ТОКОМ РАТА У БиХ?
Суд у Милану је покренуо истрагу о присуству Италијана међу "богатим странцима љубитељима нечовечних подухвата".
Сумња се на кривично дело убиства с предумишљајем, почињено од стране више особа током опсаде Сарајева између 1993. и 1994. године, преноси итлаијански Ил Гиорно.
У Сарајеву су их звали "снајперисти за викенд", били су "туристички стрелци" који су плаћали да пуцају на становнике Сарајева, међу којима су биле жене и деца, у злочиначком гађању са брда која су окруживала град под опсадом.
Ловци на људе, заљубљеници у оружје, са прикривеним идентитетима и новцем који су трошили на "сафари" усред хаоса Балкана, крвавих од рата деведесетих.
Међу њима су, наводно, били и Италијани који до данас нису одговарали, а који су пре 30 година учествовали у тим путовањима, плаћајући организаторима износе који би данас износили око 100.000 евра. Трст је, према истражитељима, био главно чвориште за долазак из Ломбардије или североисточне Италије, а затим за пут до Београда, па даље ка Pallama и Сарајеву, њиховом коначном одредишту, вероватно користећи летове бивше српске чартер-компаније "Aviogenex".
Тамо су се придруживали српско-босанским милицијама, одговорним за најдужу опсаду једног града у модерној историји, током које је убијено више хиљада луди.
Отворена истрага у Милану
Овај случај, који поново израња из магле прошлости, сада покушава да расветли миланско тужилаштво, саслушавајући сведоке и прикупљајући документе из тог периода. Све је покренуто на основу детаљне пријаве коју је пре неколико месеци поднео новинар и писац Езио Гавазени, уз сарадњу адвоката Николе Бригиде и Гуида Салвинија, бившег судије.
Јавни тужилац Алесандро Гобис отворио је предмет истраге, засад против непознатих лица, због сумње на убиство с предумишљајем "из ниских и подлих побуда", почињено у саучесништву више особа у Сарајеву између 1993. и 1994. године, а истрагу је поверио карабињерима из специјалне јединице РОС.
Богати странци љубитељи нечовечних подухвата
У предмету се налази и извештај о овим "богатим странцима љубитељима нечовечних подухвата", који је недавно тужилаштву у Милану послала бивша градоначелница Сарајева, Бењамина Карић.
Она је још 2022. године у Босни и Херцеговини тражила отварање истраге, која је потом обустављена, на основу открића из документарног филма Сарајево Сафари словеначког редитеља Мирана Зупанича, приказаног на Ал Јазеера Балканс Филм Фестивалу, а спомиње се и књига Бастарди ди Сарајево (Сарајевски копилани) аутора Луке Леонеа.
Непознати "викенд снајперисти"
Босански конзулат у Милану такође пажљиво прати сваки развој догађаја у италијанским истрагама усмереним на идентификацију наводних починилаца кроз истраживање прошлости, у вези са операцијом трговине људима о којој је 1995. године известио Народни трибунал у Тренту, а која је у то време била тема неколико чланака, а потом пала у заборав.
Из тог разлога, бивши официр босанске војне обавештајне службе, ЕС, може бити позван као сведок. Њега је интервјуисао редитељ (још један кључни сведок у документарцу остао је анониман), а потом га је контактирао Гавацени. Међу могућим сведоцима су и сам Зупанич, као и неколико извора. ЕС је, посебно, објаснио да су међу непознатим "викенд снајперистима" били и Италијани, укључујући човека идентификованог као "власника миланске клинике специјализоване за естетику".
Босански "Агент 007"
Босански "Агент 007" су наводно у то време обавестили италијанске тајне службе да се "у брдима око Сарајева налазе Италијани" који су напустили Трст "у пратњи некога да иду да пуцају у цивиле" и да је планирана интервенција како би се пореметиле те екскурзије. Да ли постоје неки тајни документи о организаторима криминалних "екскурзија" и њиховим учесницима?
Да ли би други сведоци, који су до сада ћутали, могли довести до пробоја? Питања су у сржи истраге миланског тужиоца о мрачном поглављу историје отвореном након проглашења независности Босне и реакције Београда и босанских Срба. Смештено у планинама, потпуно изоловано, Сарајево је било окружено топовима, минобацачима и стотинама снајпера. Међу њима су се наводно крили и ништа неслутећи Италијани, који су учествовали у "људском сафарију" забаве ради, чак користећи и беспомоћну децу као мете.