СТИЖУ ДРАСТИЧНЕ КАЗНЕ У САОБРАЋАЈУ Телефон у вожњи 50.000 динара, прекорачење брзине 20.000 ЕВО ШТА ЈОШ ЧЕКА ВОЗАЧЕ
Начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лакићевић најавио је у разговору за „Ауто Мото Шоу“ пооштравање казни у саобраћају у циљу унапређења безбедности.
Како је истакао, постојеће казне су изгубиле своју сврху јер су „преблаге“.
„У овом моменту могу да кажем да су нам казне изгубиле сврху прописивања, поготово новчане казне у фиксном износу од 3.000 и 5.000 динара, које се плате у року од осам дана. Зато ћемо казне за чланове 334, 333 и 332а значајно подићи. Сада се разматра могућност да те казне буду у висини од 10.000, 15.000 и 20.000 динара,“ објаснио је Лакићевић.
Одређени прекршаји, као што су некоришћење сигурносног појаса или употреба мобилног телефона током вожње, могли би прећи у категорију са казном од 50.000 динара. Лакићевић истиче да је реч о предлогу око којег постоји консензус са судијама и стручњацима.
Дуплирање казни и нова правила
„Ово је предлог око кога имамо консензус са судијама и већим делом стручне радне групе. Он ће сигурно дати резултат и одвратити прекршиоце да поново чине исте прекршаје. Тако ће прекршаји који су се до сада кажњавали са 3.000 динара убудуће коштати 10.000. На пример – слушање прејаке музике у возилу, тако да не чујете ни саобраћај ни друге учеснике,“ навео је Лакићевић.
Такође, ако возач не дозволи другом возилу да се укључи у траку, што је сада ретко санкционисано, убудуће ће казна бити 10.000 динара уместо 3.000.
Прекршаји који су до сада били 5.000 динара, као што је непрописно растојање или прекорачење брзине у насељу за 10–20 км/ч, убудуће ће се кажњавати са 15.000 динара.
Веће казне за поновљене прекршаје
Према речима Лакићевића, предвиђено је дуплирање висине казни. Прекршаји који су до сада били 10.000 динара (5.000 ако се плати у року) биће повећани на 20.000 динара.
„То ће важити, на пример, за прекорачење брзине у насељу за 20–30 км/ч или за вожњу мопеда, мотора и електричних тротинета без кациге,“ рекао је он.
За поновљене прекршаје, возачи више неће моћи да плате пола казне у року од осам дана. Ако се прекршај понови трећи или четврти пут, казна ће бити увећана за 50 одсто.
Разматра се и повећање броја казнених поена за прекршаје који најчешће доводе до саобраћајних незгода — вожња под утицајем алкохола или дрога, некоришћење појаса и употреба мобилног телефона.
Казна строжа ако је у возилу дете
Један од предлога односи се на прекршаје који укључују децу у возилу.
„Ако возач управља возилом под дејством алкохола, а у аутомобилу се налази дете млађе од 12 или 14 година, следи обавезна заштитна мера, већа новчана казна и додатни казнени поени,“ нагласио је Лакићевић.
Како је додао, рад на новим санкцијама биће завршен до краја новембра, а очекује се да ће нови закон ступити на снагу у јануару 2026. године.