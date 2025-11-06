ВОЗАЧИ ОПРЕЗ! ПОВЛАЧЕ СЕ СИЈАЛИЦЕ КОЈЕ СУ КОРИСТИЛИ МИЛИОНИ Европска унија их већ забранила, Мађарска отишла корак даље ЕВО ШТА СЛЕДИ У СРБИЈИ И КОЛИКЕ СУ КАЗНЕ
Халогене сијалице за општу употребу одавно су забрањене у Европској унији, али је Мађарска од јануара ове године отишла корак даље - возачи аутомобила и мотоцикала више не смеју користити халогене фарове.
Нова уредба о пуштању возила у саобраћај и њиховом задржавању јасно прописује да сва возила морају имати ЛЕД расвету, која пружа јаче светло, већу ефикасност и дужи век трајања.
Циљ је да се потпуно избаце из употребе класичне сијалице које се и даље масовно користе и у Србији.
Само сертификоване ЛЕД сијалице су дозвољене
Према новим правилима, дозвољене су само ЛЕД сијалице са званичним сертификатом, односно ознаком која потврђује да испуњавају прописане техничке услове.
Уградња мора бити обављена у овлашћеној аутомеханичарској радионици, а власник возила мора поседовати сертификат о уградњи.
Возачи су дужни да код себе имају:
Сертификат (Műbizonylat) који издаје аутомеханичар,
Потврду техничког прегледа којом се потврђује да ЛЕД расвета испуњава прописе,
Амбалажу сијалице са мађарском сертификационом ознаком (слово Х и осам бројева) и холограмским идентификационим кодом.
Казне и последице за оне без доказа
Возачи који не поседују тражену документацију или користе нелегалне ЛЕД сијалице ризикују:
Новчану казну током контроле,
Упућивање на ванредни технички преглед, где ће возило аутоматски пасти,
Одбијање исплате одштете од осигуравајућег друштва у случају саобраћајне несреће.
Другим речима, ЛЕД расвета без сертификата може скупо коштати.
Легална ЛЕД расвета доноси бројне предности
Када се уграде по прописима, ЛЕД сијалице пружају бољу видљивост, троше мање енергије и трају вишеструко дуже од халогених.
Мађарски медији саветују возаче да пре уградње провере “Осрам листу компатибилности” и консултују аутомеханичаре како би изабрали одговарајуће сијалице и избегли проблеме са полицијом и осигурањем.