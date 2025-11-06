КРЕМЉ ОПТУЖУЈЕ: „Европа поново диже зидове, као у време Хладног рата!“
МОСKВА: Kремљ верује да ће Европска унија ускоро да уведе додатна ограничења за руске грађане, што би, према оцени Москве, представљало наставак политике конфронтације, изјавио је портпарол Kремља Дмитриј Песков.
"Дипломате су већ обавезне да обавесте власти, што значи да су њихова путовања унутар Шенгенске зоне већ ограничена. Сасвим је могуће да ће Европљани увести нова ограничења руским грађанима", рекао је Песков новинарима, коментаришући планове ЕУ да пооштри визне прописе и обустави издавање шенгенских виза за више улазака, пренео је Интерфакс.
Он је додао да европске земље "марљиво подсећају на све што је повезано с конфронтацијом из времена Хладног рата и пођеднако марљиво додају нове елементе тој конфронтацији".
"Они поново граде зидове; нису заборавили како. Историја ће све поставити на своје место", рекао је Песков.
Амерички медији раније су пренели да ЕУ разматра мере којима би се ограничило издавање виза руским држављанима, а нова правила би могла да буду усвојена до краја недеље.