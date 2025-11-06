МАЈА ГОЈКОВИЋ У ПОСЕТИ ДВОРЦУ ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ Знаменито здање оживело на најбољи могући начин ДЕЦА ИЗ ВОЈВОДИНЕ У ШКОЛИ ПРИРОДЕ
Председница пПокрајинске Владе Маја Гојковић обишла је дворац Хертеленди у Бочару који је реновиран и служи за ваннаставне активности, односно, школе у природи, основаца из Војводине.
Гојковић је истакла да је након реновирања дворцаидеја била била да он на неки начин заживи.
-Идеја је била да долазе деца и бораве овде у такозваним школама у природи. Овога пута су ту основци. Задовољство је што је модел који смо секретар Отот и ја предложили заживео, а то је да распишемо конкурс преко Секретаријата за образовање и помогнемо школама у одлуци да овде у Хертелендију деца бораве пет дана у школи природе. Велики број школа се јавио, толики да нисмо могли финансијски свима то омогућимо. Овде деца уче да се играју, не користе мобилне телефоне, уживају у природи, социјализују се, упознају се. То је сврха овог великог пројекта. Након усвајања буџета расписујемо нови конкурс за нову сезону. Уведен је нови додатак, а то је и једнодневни излет у Нови Сад где би их водили у Научно технолошки парк. Комбинујемо начин одрастања какав смо имали некада са новим тенденцијама и технологијама. Имамао и друге објекте широм Војводине да направимо и децу старијих узраста. Ово је добар пример како треба искористити објекте који су запуштени - рекла је Гојковић.
Председник Општине Бечеј Саша Максимовић изразио је задовољство што у дворцу сваки дан, сваке недеље ботраве деца.
-За два месеца смо имали око 1700 хоћења што ће значити за нашу општину. Објекат је популаран. Покрајинска влада је препознала да ово има и те како смисла- рекао је Максимовић.