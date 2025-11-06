РЕЧИ ЈЕДНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ (11) ПОСТИДЕЛЕ ПУТИНА „Мој ујак је рањен, а враћају га на фронт”
Девојчица Кира Пименова (11) супротставила се руском председнику Владимиру Путину због њеног ујака, који је рањен у рату.
Кирин ујак (46) је, према њеним речима, неадекватно лечен и послат назад на фронт иако се није потпуно опоравио.
Кири је у рату прошле године погинуо отац Владимир (46), за кога је била јако везана.
Ученица није открила Путину своју болну тугу на састанку на Црвеном тргу у Москви, али га је замолила за помоћ како би спасила свог рањеног ујака (46) из његовог ратног пакла.
„Мој ујак је сада на фронту. Рањен је у руку, био је у болници. Уопште га не лече, а сада га враћају назад на фронт”, рекла је девојчица Кира Путину.
Она га је затим замолила да буде пребачен у добру болницу у Русији.
„Свакако ћемо га пронаћи. Да ли је то у реду?”, питао ју је Путин, који се све време осећао нелагодно.
Није обећао да ће га извући са прве линије фронта како би могао да се лечи, али остаје да се види да ли ће власти у Кремљу учинити нешто за Кириног ујака.
„Зове се Антон Фисјура”, рекла је Кира Путину.
Путин ју је затим пољубио у главу и наставио даље.
Њен рањен ујак има два сина од девет и осамнаест година. Још неколико чланова Кирине породице бори се на фронту у Украјини.
Кирина мајка Викторија Пименова ради као адвокат у Комитету породица ратника отаџбине.
И Кира и њена сестра Анастасија (7) остале су без оца због рата у Украјини. Њен отац одликован је Орденом за храброст.
Кира је Путину током сусрета поклонила Чебурашку, играчку из совјетског доба са огромним округлим ушима, коју је сама направила.
„Исплела сам играчку Чебурашку за мог ујака Антона, затим за ујака Вању и ујака Јуру, који сада бране домовину. Моје играчке ће им дефинитивно донети срећу”, рекла је Кира.