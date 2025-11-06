clear sky
15°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НАСТАО КОЛАПС NA ПАНЧЕВАЧКОМ МОСТУ Аутомобили слупани, људи кренули пешке, обустављен саобраћај у смеру ка Београду

06.11.2025. 14:59 15:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/moj_beo_grad_
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Због саобраћајне несреће на Панчевачком мосту блокиране су обе саобраћајне траке у смеру ка граду.

Два возила учествовала су у саобраћајној несрећи на Панчевачком мосту у смеру ка граду, а како се види на снимку са друштвених мрежа, саобраћај у смеру ка граду је блокиран.

Како се види на снимку, након удеса на овом прометном мосту који спаја Београд са путем за Панчево, због колапса у саобраћају људи су пешке пошли у смеру ка граду.

Према информацијама са лица места, на терен су стигли полиција и служба Хитне помоћи.

Није познато како је до саобраћајне несреће дошло, какво је стање учесника и која је материјална штета причињена.

 

саобраћајна несрећа панчевачки мост
Извор:
Дневник/moj_beo_grad_
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај