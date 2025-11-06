(ВИДЕО) НАСТАО КОЛАПС NA ПАНЧЕВАЧКОМ МОСТУ Аутомобили слупани, људи кренули пешке, обустављен саобраћај у смеру ка Београду
06.11.2025. 14:59 15:11
Због саобраћајне несреће на Панчевачком мосту блокиране су обе саобраћајне траке у смеру ка граду.
Два возила учествовала су у саобраћајној несрећи на Панчевачком мосту у смеру ка граду, а како се види на снимку са друштвених мрежа, саобраћај у смеру ка граду је блокиран.
Како се види на снимку, након удеса на овом прометном мосту који спаја Београд са путем за Панчево, због колапса у саобраћају људи су пешке пошли у смеру ка граду.
Према информацијама са лица места, на терен су стигли полиција и служба Хитне помоћи.
Није познато како је до саобраћајне несреће дошло, какво је стање учесника и која је материјална штета причињена.