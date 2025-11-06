clear sky
НОВО ЖАРИШТЕ СУКОБА Израел тврди да је Хезболах кршио примирје

06.11.2025. 14:12 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Pixabay.com

ТЕЛ АВИВ: Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) су саопштиле да су пре извесног времена извеле ваздушни напад у области Тира у јужном Либану, наводећи да су мета били оперативци у такозваној грађевинској јединици терористичке групе.

Оперативци су били мета док су се окупљали на локацији Хезболаха, за коју ИДФ тврди да се користила за "производњу опреме коју терористи ове организације користе за обнављање терористичке инфраструктуре" која је уништена у борбама прошле године, преноси Тајмс оф Израел.

Израелска војска додаје да активности оперативаца представљају кршење примирја.

Израел рат ваздушни напад
Вести Свет
