БРЗА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ОВА ДВА ГРАДА У СРБИЈИ Заплењено преко 100 килограма дроге МИНИСТАР ДАЧИЋ ОТКРИО ШОКАНТНЕ ДЕТАЉЕ
Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је у одвојеним полицијским акцијама у Крагујевцу и Нишу заплењена већа количина дроге и ухапшена тројица осумњичених за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
- Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу и Нишу, у одвојеним акцијама, запленили су више од 21,3 килограма марихуане и око 97,5 килограма ове опојне дроге у сировом стању, као и око 1,9 килограма кокаина и ухапсили три особе због постојања сумње да су извршиле кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога - наводи Дачић.
У Крагујевцу нађено преко 100 килограма марихуане
Како додаје, у Крагујевцу је ухапшен С. Н. (40) у чијој су кући у околини Тополе, полицијски службеници приликом претреса пронашли више од 21.3 килограма марихуане, а у пластенику у дворишту око 97,5 килограма марихуане у сировом стању.
У другој полицијској акцији, у Нишу, ухапшени су М. Б. (35) и В. П. (26), а полиција је претресом њихових станова пронашла 74 пакета са око 1,9 килограма кокаина.
Ухапшенима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичне пријаве, бити приведени вишим јавним тужилаштвима у Крагујевцу и Нишу.