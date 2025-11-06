clear sky
БРЗА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ОВА ДВА ГРАДА У СРБИЈИ Заплењено преко 100 килограма дроге МИНИСТАР ДАЧИЋ ОТКРИО ШОКАНТНЕ ДЕТАЉЕ

06.11.2025. 13:37 13:41
хапшење
Фото: Илустрација/ Canva

Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је у одвојеним полицијским акцијама у Крагујевцу и Нишу заплењена већа количина дроге и ухапшена тројица осумњичених за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

- Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу и Нишу, у одвојеним акцијама, запленили су више од 21,3 килограма марихуане и око 97,5 килограма ове опојне дроге у сировом стању, као и око 1,9 килограма кокаина и ухапсили три особе због постојања сумње да су извршиле кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога - наводи Дачић.

У Крагујевцу нађено преко 100 килограма марихуане
Како додаје, у Крагујевцу је ухапшен С. Н. (40) у чијој су кући у околини Тополе, полицијски службеници приликом претреса пронашли више од 21.3 килограма марихуане, а у пластенику у дворишту око 97,5 килограма марихуане у сировом стању.

У другој полицијској акцији, у Нишу, ухапшени су М. Б. (35) и В. П. (26), а полиција је претресом њихових станова пронашла 74 пакета са око 1,9 килограма кокаина.

Ухапшенима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичне пријаве, бити приведени вишим јавним тужилаштвима у Крагујевцу и Нишу.

Србијаданас.рс

полиција
