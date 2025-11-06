ДРАМА У ПРЕЉИНИ, УЛЕТЕО КОЛИМА ЉУДИМА У ДВОРИШТЕ Изгубио контролу, пробио ограду, тешко повређен превезен у болницу
06.11.2025. 13:41 13:47
ЧАЧАК: У близини главног кружног тока у Прељини дошло је до теже саобраћајне незгоде када је возач путничког аутомобила изгубио контролу и слетео са пута.
- Возач који се кретао из правца Горњег Милановца највероватније је изгубио контролу над возилом и слетео с пута, том приликом пробивши ограду и улетевши у двориште, каже за РИНУ један од очевидаца.
Према информацијама са терена, возач је задобио лакше повреде и превезен је у чачанску болницу ради прегледа. На возилу је причињена већа материјална штета, док повређених међу укућанима није било.
На лицу места интервенисала је полиција, која ће утврдити све околности које су довеле до овог удеса.