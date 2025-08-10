(ФОТО/ВИДЕО) ХОРОР КОД КРАГУЈЕВЦА Ауто пробио ограду и улетео у двориште, мештани у шоку
10.08.2025.
Страшне сцене вечерас су виђене у Опорници код Крагујевца.
Према информацијама које је поделила Инстаграм страница Kragujevcani.rs, возило је слетело с пута и завршило у дворишту породичне куће.
Више екипа Хитне помоћи, полиције и ватрогасаца вечерас је на терену у Опорници.
Тренутно није познато да ли има повређених или погинулих, али је предњи део аутомобила смрскан, а унутра се налазе путници.
Увиђај је у току, а присутни мештани у шоку прате акцију спасавања.