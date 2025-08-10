clear sky
(ФОТО/ВИДЕО) ХОРОР КОД КРАГУЈЕВЦА Ауто пробио ограду и улетео у двориште, мештани у шоку

10.08.2025. 22:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Kragujevcani.rs
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Страшне сцене вечерас су виђене у Опорници код Крагујевца.

Према информацијама које је поделила Инстаграм страница Kragujevcani.rs, возило је слетело с пута и завршило у дворишту породичне куће.

Више екипа Хитне помоћи, полиције и ватрогасаца вечерас је на терену у Опорници. 

Тренутно није познато да ли има повређених или погинулих, али је предњи део аутомобила смрскан, а унутра се налазе путници

Увиђај је у току, а присутни мештани у шоку прате акцију спасавања.

