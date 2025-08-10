НЕСРЕЋА НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ У МЕЛЕНЦИМА Сударили се теретни воз и ауто, саобраћај био у прекиду
Саобраћајна незгода у којој су учествовали теретни воз и аутомобил догодила се јутрос у Меленцима, сазнаје “Дневник”.
У Полицијској управи у Зрењанину нам је речено да им је саобраћајна незгода пријављена око 8.35 часова.
Саобраћајка, у којој нема повређених, догодила се на прузи Зрењанин – Кикинда, на пружном прелазу у улици Железнички ред у Меленцима. Друмски саобраћај на овом месту је једно време био обустављен, али је у међувремену нормализован.
“Србијавоз” је у 9.57 часова саопштио да је у недељу, 10. августа, дошло до кашњења воза на релацији Суботица - Зрењанин. До кашњења је, како је прецизирано, дошло услед налета воза на путнички ауто између станица Меленци и Елемир.
“Воз који је кренуо из Суботице за Зрењанин у 7.05 часова стоји у станици Нови Бечеј. Очекивано кашњење воза је око 70 минута. Захваљујемо се путницима на разумевању”, саопштио је “Србијавоз”.