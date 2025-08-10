clear sky
НЕСРЕЋА НА ПРУЖНОМ ПРЕЛАЗУ У МЕЛЕНЦИМА Сударили се теретни воз и ауто, саобраћај био у прекиду

10.08.2025. 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Саобраћајна незгода у којој су учествовали теретни воз и аутомобил догодила се јутрос у Меленцима, сазнаје “Дневник”.

У Полицијској управи у Зрењанину нам је речено да им је саобраћајна незгода пријављена око 8.35 часова. 

Саобраћајка, у којој нема повређених, догодила се на прузи Зрењанин – Кикинда, на пружном прелазу у улици Железнички ред у Меленцима. Друмски саобраћај на овом месту је једно време био обустављен, али је у међувремену нормализован.

“Србијавоз” је у 9.57 часова саопштио да је у недељу, 10. августа, дошло до кашњења воза на релацији Суботица - Зрењанин. До кашњења је, како је прецизирано, дошло услед налета воза на путнички ауто између станица Меленци и Елемир.

“Воз који је кренуо из Суботице за Зрењанин у 7.05 часова стоји у станици Нови Бечеј. Очекивано кашњење воза је око 70 минута. Захваљујемо се путницима на разумевању”, саопштио је “Србијавоз”.

