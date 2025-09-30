overcast clouds
И ИТАЛИЈАНИ ДОБИЛИ НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Банки води „азуре“ до ОИ у Лос Анђелесу

30.09.2025. 17:00 17:02
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Доскорашњи селектор Летоније Лука Банки нови је селектор кошаркаша Италије, саопштио је Кошаркашки савез Италије.

Како је саопштено, Банки (60) је потписао трогодишњи уговор са челницима Кошаркашког савеза Италије и водиће екипу до краја Олимпијских игара 2028. године у Лос Анђелесу, под условом да се Италија пласира на највећу светску спортску смотру.

На клупи Италије Банки је наследио Ђанмарка Поцека, који је поднео оставку после елиминације од Словеније у осмини финала Евробаскета. Предводећи Летонију, Банки је балтичку селекцију довео до највећег успеха у историји, прво до пласмана на Светско првенство, а онда и до петог места на планети.

На клупи Италије Банки ће дебитовати крајем новембра у квалификацијама за Светско првенство 2027. године. Противници Италије у квалификационој Групи Д су Исланд, Велика Британија и Литванија, а три најбоље селекције пролазе у наредну фазу, где их очекују и ривали из Групе Ц у којој су Србија, Турска, Босна и Херцеговина и Швајцарска. Од шест селекција из другог круга квалификација, три најбоље ће на Светско првенство у Катар 2027. године. 

