И ИТАЛИЈАНИ ДОБИЛИ НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Банки води „азуре“ до ОИ у Лос Анђелесу
Доскорашњи селектор Летоније Лука Банки нови је селектор кошаркаша Италије, саопштио је Кошаркашки савез Италије.
Како је саопштено, Банки (60) је потписао трогодишњи уговор са челницима Кошаркашког савеза Италије и водиће екипу до краја Олимпијских игара 2028. године у Лос Анђелесу, под условом да се Италија пласира на највећу светску спортску смотру.
На клупи Италије Банки је наследио Ђанмарка Поцека, који је поднео оставку после елиминације од Словеније у осмини финала Евробаскета. Предводећи Летонију, Банки је балтичку селекцију довео до највећег успеха у историји, прво до пласмана на Светско првенство, а онда и до петог места на планети.
На клупи Италије Банки ће дебитовати крајем новембра у квалификацијама за Светско првенство 2027. године. Противници Италије у квалификационој Групи Д су Исланд, Велика Британија и Литванија, а три најбоље селекције пролазе у наредну фазу, где их очекују и ривали из Групе Ц у којој су Србија, Турска, Босна и Херцеговина и Швајцарска. Од шест селекција из другог круга квалификација, три најбоље ће на Светско првенство у Катар 2027. године.