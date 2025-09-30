ШАХОВСКА ОЛИМПИЈАДА У СРБИЈИ – 40 ГОДИНА ПОСЛЕ НОВОГ САДА: Јоргић најавио кандидатуру за 2030.
Квалификациони меч за Светски куп између Француза Марка Маурисија и Руса Алексеја Грабнева игра се у Београду.
Председник Шаховског савеза Србије Андрија Јоргић изјавио је да је Београд организацијом овог догађаја показао да спорт спаја људе.
– Почаствован сам и поносан што организујемо један овакав меч на молбу председника ФИДЕ Аркадија Дворковича. Нисмо се двоумили ниједног тренутка. Можда смо мали да будемо мост, али једна ћуприја између истока и запада дефинитивно јесмо. То и показујемо, мислим да је шах игра која спаја људе за читав живот. Тако и данашњи меч између Маурисија и Грабнева ће дати свој ефекат – рекао је Јоргић.
– Поносан сам на то што Београд и Шаховски савез Србије могу да одговоре једном оваквом задатку. Имали смо четири - пет дана за припрему меча. Показали смо да организационом смислу можемо да одговоримо сваком задатку и надам се да ћемо у наредном периоду добити много јаче организације – додао је Јоргић.
Он је најавио и једну велику ствар.
– Оно што је најбитније предаћемо ускоро кандидатуру за шаховску Олимпијаду 2030, јер Југославија, односно Србија добија организацију на сваких 40 година. Тада ће бити 80 година од Дубровника, 40 од Новог Сада и рецимо да Београд буде домаћин 2030. Можда да буде одржана на месту где ће бити Експо 2027. да настави да живи после тога и да шаљемо добре поруке. Мислим да је шах једна спортска грана која шаље мир и помирење – истакао је Јоргић.