НА ПРВОМ МЕСТУ ФИЗИЧКА СПРЕМНОСТ Хегсет: Неприхватљиво је да амерички генерали и војници буду дебели
КВАНТИКО: Министар одбране Сједињених Америчких Држава Пит Хегсет изјавио је данас да ће у америчкој војсци и мушкарци и жене морати да испуњавају мушки ниво физичке спремности, као и да међу генералима, адмиралима и војницима у борбеним формацијама неће смети да буде гојазних људи.
Како је рекао у говору у војној бази Квантико у савезној држави Вирџинији, америчка војска ће захтевати од оних који обављају борбене послове да испуњавају само највиши мушки стандард, односно резултат изнад 70 одсто на мушком стандарду теста физичке спремности своје службе.
"Не желим да мој син служи заједно са војницима који су у лошој форми, у борбеној јединици са женама које не могу да испуне исте физичке стандарде борбеног оружја као мушкарци, војницима који нису у потпуности вешти. Наше официрке су апсолутно најбоље на свету, али када је у питању било који посао са физичком снагом за извршење борбених задатака, ти физички стандарди морају бити високи и родно неутрални. Ако жене могу да успеју, одлично, ако не, то је то", рекао је Хегсет, преноси Си-Ен-Ен (CNN).
Како је рекао, администрација председника САД Доналда Трампа је од првог дана много учинила да уклони "проблем социјалне правде, политичке коректности и токсичног идеолошког смеćа које је заразило министарство одбране".
"Нема више месеца идентитета, канцеларија Министарства за идентификацију и безбедност, момака у хаљинама. Нема више обожавања климатских промена, нема више подела, ометања или заблуда о полу", изјавио је Хегсет.
Министар одбране рекао је вишим војним официрима да више не жели да види "дебеле генерале и адмирале или гојазне војнике у борбеним формацијама".
"Потпуно је неприхватљиво видети дебеле генерале и адмирале у ходницима Пентагона како воде команде широм земље и у свету. То је лоше и то нисмо ми", изјавио је Хегсет.
Такође, по његовом упутству, сваки припадник заједничких снага, сваког чина, мора да испуни захтеве за висину и тежину два пута годишње.
Он је рекао и да ће доћи до промене политике везане за ствари попут сексуалног узнемиравања и дискриминације на основу расе, религије и пола.
"Нема више неозбиљних жалби, анонимних жалби, поновљених жалби, блаćења репутације, бескрајног чекања, ходања по љусци јајета. Наравно, бити расиста је незаконито у нашој формацији од 1948. године. Исто важи и за сексуално узнемиравање. Оба су погрешна и незаконита", додао је.