ДВЕ ОСОБЕ ПОВРЕЂЕНЕ, ВОЗИЛА ГОТОВО СМРСКАНА Страховит судар на ризичној деоници на старом путу Чачак – Краљево

30.09.2025. 18:12 18:28
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Фото: RINA

ЧАЧАК: На старом путу Чачак - Краљево током дана дошло је до теже саобраћајне незгоде када су се из за сада неутврђених разлога сударила два возила. У овој незгоди две особе су повређене.

- Мушкарац и жена средњих година примљени су у Општу болницу у Чачак. У току је опсервација и дијагностика њихових повреда, потврђено је за РИНУ у ОБ Чачак. 

Очевици кажу да је судар био толико јак да су возила скоро потпуно смрскана.

На терен су одмах стигла два возила Хитне помоћи како би се указала помоћ повређеним путницима, каже један од очевидаца.

Фото: RINA

Након увиђаја биће познате све околности које су довеле до ове саобраћајне незгоде. 

Иначе, стари пут Чачак - Краљево важи за једну од ризичнијих деоница у овом крају на којој се јако често дешевају саобраћајне незгоде, неретко и са фаталним исходом.

