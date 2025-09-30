Стиже потоп! УПОЗОРЕЊЕ ЗА СРБИЈУ Моћан циклон прелази преко Балкана, НЕВРЕМЕ САМО ШТО НИЈЕ
Крајем недеље Србију очекују обилни пљускови.
У Србију је стигло хладно време крајем септембра, температура је драстично пала претходних дана и очекује се наставак таквог времена и почетком октобра. Према временској прогнози специјализоване метеоролошке странице "Hailz Srbija", крајем недеље нашој земљи прете обилни пљускови.
Обилнији пљускови се очекују у четвртак 2, у петак 3. и у суботу 4. октобра. Пашће у неким деловима Србије и до 100 литара кише по метру квадратном.
"Србија ће у четвртак, петак и суботу бити натопљена кишом. Вишемесечни период неравномерно, како просторно, тако и временски, количински распоређене кише ће бити прекинут дуготрајном кишом из слојасте облачности коју ће произвести развијени циклон.
Велика област јужно од Саве и Дунава ће добити ~100л/м², са горњом границом која може премашити 150л/м² у наветреним областима. Моћан циклон ће прелазити преко југа Балкана и повлачити влагу из Егејског и Црног мора ка Србију југоисточним и источним струјањима у моментима максималне развијености.
Екстремно хладна ваздушна маса, за почетак октобра, у хладним сектору циклона ће спустити снежну границу ниско, при чему су на планинама централног и јужног појаса Србије могуће снежне акумулације од преко 50цм. Област Саве и Дунава на северу ће, највероватније, бити оштра граница великих падавина, при чему ће се оне рапидно смањивати према северу Србије.
Север Србије, уз границу са Мађарском, може добити највише 5-10л/м² у оваквој ситуацији. Низије централног и јужног појаса Србије, где ће температурна аномалија бити најизраженија, у моментима најјачих падавина, могу имати температуре од 5°Ц преко дана.
Еволуција овог догађаја је подложна променама у следећа 2-3 дана, због чега је могуће померање области са великим падавинама додатно ка југу. На фотографији је, можда, последња јака олуја на територији Србије у 2025. години фотографисана преко северозападне територије ужих делова Београда. Приливна трака, схелф цлоуд и падавинско језгро су били изражени код ове олујне ћелије коју је пратила фреквентна електрична активност. 14. 9. 2025", наводи се у објави "Hailz Srbija".
Mondo.rs