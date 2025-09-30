ТРАМП НАСТАВЉА СА УВРЕДАМА ”Глупа особа која ради за Путина нам је претила”
МОСКВА: Амерички председник Доналд Трамп данас је, у обраћању високом командном саставу Оружаних снага САД, назвао заменика председника Савета безбедности Русије Дмитрија Медведева "глупим човеком", преносе медији у Белорусији.
"Русија нам је мало претила, не тако давно. И послао сам нуклеарне подморнице – најсмртоносније оружје икада створено – на обалу Русије. Урадио сам то зато што је поменуо реч 'нуклеарно'... Ту реч је поменула глупа особа која ради за Путина. И послао сам једну или две подморнице на обалу Русије. Само из предострожности. Не можемо дозволити да људи разбацују ту реч лево и десно", рекао је Доналд Трамп, преноси белоруски портал Зеркало.
Он је напоменуо да су Сједињене Америчке Државе "25 година испред Русије и Кине" у развоју технологије подморница.
Амерички лидер је почетком августа објавио да је, у вези са "изузетно провокативним изјавама" бившег руског председника Медведева о нуклеарним питањима, издао наређење "да се распореде две нуклеарне подморнице у одговарајућим областима у случају да се ове глупе и провокативне изјаве испоставе као нешто више".
Портпарол руског председника Дмитриј Песков, коментаришући расправу Трампа и Медведева на друштвеним мрежама, изјавио је да су америчке нуклеарне подморнице у стању борбене приправности, без обзира на изјаве политичара.