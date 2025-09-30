Заблистали у решавању сложених алгоритамских проблема
СРПСКИ ИНФОРМАТИЧАРИ РАЗБИЛИ У ИТАЛИЈИ Четворо наших такмичара ОСВОЈИЛО МЕДАЉЕ на Балканској олимпијади из информатике
Од 25. септембра до 1. октобра у Удинама (Италија) одржана је 32. Балканска олимпијада из информатике.
Ово такмичење је окупило учеснике из различитих земаља Балкана, као и гостујућих земаља, који су се такмичили у решавању 6 сложених алгоритамских проблема.
Тим Србије ове године је постигао изузетан успех у конкуренцији 48 такмичара из 12 земаља, освојивши 1 златну, 1 сребрну и 2 бронзане медаље.
Златну медаљу освојио је Петар Бановић, сребрну Урош Костадиновић, а бронзане Стефан Шебез и Софија Чебашек.
Сво четворо такмичара су ученици Математичке гимназије у Београду.
Одабир такмичара, припреме и учешће на такмичењу, организовало је Друштво математичара Србије, уз подршку Министарства просвете и Министарства информисања и телекомуникација.
Вођа екипе био је Тони Шкријељ са Природно-математичког факултета у Новом Саду, док је заменик вође екипе био Милош Милутиновић са Рачунарског факултета и Електротехничког факултета у Београду.
Наша репрезентација се интензивно припремала током овогодишњег такмичарског циклуса, учествујући на припремном кампу у Загребу и на припремним такмичењима попут Централноевропске олимпијаде из информатике (ЦЕОИ), одржане у Румунији, што је резултирало једним од најбољих резултата на Балканској олимпијади.