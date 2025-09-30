СЕЗОНА ГРИПА ЈЕ НА ПОМОЛУ, ИЗ „БАТУТА“ НАЈАВЉУЈУ ВАКЦИНАЦИЈУ! Ево од када и које групе становништва би требало да приме
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" саопштио је данас да ће вакцинација против сезонског грипа отпочети 6. октобра, након извршене дистрибуције вакцина на вакциналним пунктовима у надлежним домовима здравља, а за сезону 2025/2026. година планирано је и уговорено укупно 332.340 доза вакцине против грипа.
У складу са Правилником о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, спроводи се обавезна имунизација лица у посебном ризику од тешких форми и компликација грипа, а то су лица која су старија од шест месеци живота са одређеним хроничним поремећајима, лица старија од 65 година, труднице и чланови породице болесника у повећаном ризику од компликација код којих је контраиндиковано давање вакцине.
Осим тога, обавезна имунизација против грипа спроводи се и код лица запослених у здравственим установама.
"Батут" наводи да се, према епидемиолошким индикацијама, вакцинација спроводи код лица смештених и запослених у геронтолошким центрима, као и код деце, омладине и старих лица смештених у социјално-здравственим установама и лица запослених у тим установама.
Указују да тровалентна вакцина против грипа садржи два типа А вируса грипа и један тип Б овог вируса, у складу са препорукама Светске здравствене организације за северну хемисферу и одлуци ЕУ за сезону 2025/2026. године, а на основу доминантних типова вируса грипа регистрованих у циркулацији у претходној сезони за које се очекује да могу да изазову како спорадично тако и епидемијско јављање грипа у популацији у сезони која следи.
Додају да четворовалентна вакцина против грипа садржи два типа А и два типа Б вируса грипа.
Време неопходно за стицање имунитета износи две до три недеље након вакцинације, а поствакцинални имунитет варира и траје од шест до 12 месеци, па из тога произилази потреба вакцинације сваке године, као и због варирања сојева вируса грипа које се дешава током сваке године, односно, сезоне.
"Батут" подсећа да вакцина против грипа може да се да истовремено са вакцином против обољења изазваних Стрептококусом пнеумоније за лица у посебном ризику, при чему се вакцине дају у различите екстремитете.
Истичу да је вакцина против грипа најефективнији и најбезбеднији вид индивидуалне и колективне заштите од грипа.