light rain
12°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЧЕНИЦА НА МЕТИ ПЕДОФИЛА ИЗ АПАТИНА Слао фотографије и поруке преко фејсбука ПОЛИЦИЈА ПРЕУЗЕЛА СЛУЧАЈ

30.09.2025. 20:01 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Коментари (0)
дете
Фото: freepik ilustarcija

На друштвеној мрежи Фејсбук масовно се дели снимак на коме се виде фотографије и поруке старијег Апатинца упућене, како тврди глас који се чује на снимку, малолетној девојчици, ученици седмог разреда.

На снимку се види име дотичног Апатинца, као и читав низ порука које је слао девојчици (ословљавајући је са “луткице” и “лепотице”), уз неколико непримерених фотографија и позиви да му се јави кад год буде пожелела.

Модулираним гласом, уз ословљавање са “болеснику ненормални” чује се и питање зашто узнемирава дете које је седми разред?

Полиција је упозната са овим случајем и предузима даље радње из своје надлежности.

Курир.рс

педофил узнемиравање апатин
Извор:
Курир.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Има и Новосађана! УХАПШЕНИ ПЕДОФИЛИ У ВЕЛИКОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ АКЦИЈИ Спашено 165 деце, 188 особа иза решетака
педофили

Има и Новосађана! УХАПШЕНИ ПЕДОФИЛИ У ВЕЛИКОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ АКЦИЈИ Спашено 165 деце, 188 особа иза решетака

22.09.2025. 17:31 17:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАЗОТКРИО ПЕДОФИЛСКУ МРЕЖУ ПА ПОПИО ТУЖБУ Омиљена дечја платформа извела јутјубера на суд ЗБОГ НАРУШАВАЊА УГЛЕДА
roblox

РАЗОТКРИО ПЕДОФИЛСКУ МРЕЖУ ПА ПОПИО ТУЖБУ Омиљена дечја платформа извела јутјубера на суд ЗБОГ НАРУШАВАЊА УГЛЕДА

21.08.2025. 20:41 08:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај