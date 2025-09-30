УЧЕНИЦА НА МЕТИ ПЕДОФИЛА ИЗ АПАТИНА Слао фотографије и поруке преко фејсбука ПОЛИЦИЈА ПРЕУЗЕЛА СЛУЧАЈ
30.09.2025. 20:01 20:12
На друштвеној мрежи Фејсбук масовно се дели снимак на коме се виде фотографије и поруке старијег Апатинца упућене, како тврди глас који се чује на снимку, малолетној девојчици, ученици седмог разреда.
На снимку се види име дотичног Апатинца, као и читав низ порука које је слао девојчици (ословљавајући је са “луткице” и “лепотице”), уз неколико непримерених фотографија и позиви да му се јави кад год буде пожелела.
Модулираним гласом, уз ословљавање са “болеснику ненормални” чује се и питање зашто узнемирава дете које је седми разред?
Полиција је упозната са овим случајем и предузима даље радње из своје надлежности.