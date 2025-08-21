РАЗОТКРИО ПЕДОФИЛСКУ МРЕЖУ ПА ПОПИО ТУЖБУ Омљена дечја платформа извела јутјубера на суд ЗБОГ НАРУШАВАЊА УГЛЕДА
Roblox је тужио јутјубера који је разоткривао педофиле на њиховој платформи, иако је његов рад довео до више хапшења.
Уместо да заштити децу, компанија покушава да ућутка разоткривача, преноси Курир.
Док се хвале сигурношћу, у стварности туже узбуњиваче. Највећа светска гејминг платформа за децу, Roblox, нашла се на удару јавности након што је поднела тужбу против јутјубера чији су видео-снимци разоткрили озбиљне пропусте компаније и директно довели до хапшења осумњичених за сексуално злостављање деце.
У средишту ове приче налази се 22-годишњи амерички креатор познат под именом Schlep. И сам је био жртва злостављања на Roblox-у у раним тинејџерским годинама. Уместо признања и реформи, компанија је одговорила тужбом. Шокантно? Ово је тек почетак.
Од жртве, преко разоткривача, до оптуженог
Schlep није само указивао на проблем, већ је конкретно деловао. Његов рад у сарадњи са групама за борбу против сексуалних преступника довео је до хапшења најмање шест одраслих особа које су користиле Roblox како би се приближиле малолетницима.
Упркос томе, уследио је правни прогон. Према судским документима, Roblox је одлучио да се обрачуна са једним од својих најгласнијих критичара, оптужујући га за кршење правила коришћења и нарушавање имиџа компаније. Иронично, реч је о човеку који је спречио потенцијална злостављања деце управо на тој платформи.
Године тишине и игнорисања пријава
Пре него што је постао познат као активиста, Schlep је био дете које је систем игнорисао. Од своје 12. до 15. године, како тврди, био је мета сексуалног предатора, познатог Roblox девелопера кога је компанија награђивала и промовисала. Породица је више пута пријављивала злостављање, али без успеха. Реакција је стигла тек када је мајка запретила тужбом. И тада је компанија тврдила да се инциденти нису догодили на њиховој платформи.
Тек годинама касније, након нових пријава и притиска јавности, поменути девелопер је коначно уклоњен са платформе. До тада је годинама несметано учествовао у догађајима које је организовао сам Roblox, упркос озбиљним оптужбама које су биле познате компанији.
Покрет FreeSchlep све гласнији
Покрет подршке, означен хештегом FreeSchlep, брзо се шири друштвеним мрежама. Неколико познатих Roblox креатора напустило је платформу у знак протеста. Међу онима који су пружили подршку налази се и познати истраживачки новинар Крис Хансен, аутор серијала To Catch a Predator, који је контактирао Schlepa ради документарног филма о предаторским мрежама у дигиталном простору.
Roblox, с друге стране, ћути. Нема коментара, нема одговора на захтеве медија, нема признања одговорности. Уместо транспарентности, компанија бира зид тишине, што додатно продубљује сумње у њихове стварне приоритете.
Питање које се не може игнорисати
Док организације за заштиту деце апелују на одговорност, Roblox бира да се обрачунава са појединцем који је радио оно што је сама компанија морала да обезбеди. Уместо да унапреди заштиту корисника, одлучила је да утишава узбуњиваче.
Schlep данас не води само сопствену борбу за правду. Његова прича поставља шире питање које одзвања широм интернета. Да ли велике корпорације штите свој углед више него сопствене кориснике? И ко ће, ако не оне, заиста штитити децу у дигиталном свету?