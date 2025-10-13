КОРИСНО ДРУШТВО...
И ЛОВА ЈЕ У ЗВЕЗДАМА Ова су 4 хороскопска знака који најбоље умеју да “НАПРАВЕ“ ИЛИ ПРИВУКУ НОВАЦ
Свиђало се то нама или не, новац покреће свет.
Било да је реч о некоме ко покушава да плати рачуне или да приушти намирнице, новац је потребан за све – а срећом по ова четири хороскопска знака, они имају врло посебан дар да га привуку у свој живот.
Било да је то због њихове тврдоглаве природе или природне среће, ови астролошки знаци никада нису дуго у тешкој ситуацији. Од чланова породице који им притекну у помоћ, до магичних унапређења баш када им је то најпотребније, ови хороскопски знаци заиста имају среће. Чак и када у тренутку све делује безнадежно, они ће увек пронаћи начин да преброде тешкоће.
1. Бик
Биком влада Венера, планета новца, тако да није изненађење што овај хороскопски знак има врло посебан дар да привуче новац у свој живот. Венера такође представља материјална добра и свеукупну удобност у животу, па, како је објаснила астролог Кендис Чилдрес, Бик тежи удобном животу испуњеном финансијском сигурношћу и одрживошћу — и учиниће готово све да то постигне.
„Зато што могу да се усредсреде на свој циљ и неће стати док га не постигну“, рекла је Чилдрес, „није ни чудо што Бик има толико успеха у привлачењу новца у свој живот.“ Бик не само да је довољно одлучан, већ владавина Венере често значи и да новац пристиже и кроз њихове друге односе.
2. Јарац
Јарац је хороскопски знак који се обично повезује са успехом, а њихова стална достигнућа и пословно оријентисан ум дају им посебан дар да привуку новац у свој живот. За разлику од многих других, Јарчеви разумеју да не постоје пречице када је реч о успеху.
„Јарчеви су спремни да напорно раде ка циљу“, објаснила је Чилдрес, „а свемир награђује њихов уложени труд признањима и новцем.“
3. Шкорпија
Шкорпија има врло посебан дар да привуче новац у свој живот јер њоме влада Плутон, „планета повезана са богатством и контролом“, објаснила је Чилдрес. „Шкорпија жели новац, моћ и поштовање“ – и обично то и добије.
Попут других хороскопских знакова, и Шкорпије се суочавају са својим делом изазова и тешкоћа. Међутим, оно што их заиста издваја јесте то што имају труд и дисциплину потребне да ствари спроведу у дело. Као што је Чилдрес објаснила: „Када се Шкорпија усредсреди на циљ, постаје опседнута њиме.“ А уз свој велики дар за улагање и проницљивост у руковању новцем, није ни чудо што су Шкорпије природно талентоване за привлачење богатства.
4. Рак
Рак има врло посебан дар да привуче новац у свој живот, рекла је Чилдрес. Према речима астролошкиње, „Рак је хороскопски знак повезан са сигурношћу, и ту не говоримо само о емоционалним потребама.“ Рак жели да се осећа безбедно у свим аспектима свог живота, па ће учинити све што је потребно да обезбеди финансијску стабилност којом ће то постићи.
А пошто Раком влада Месец, они имају снажну интуицију која им иде у прилог када теже финансијском благостању.
(Prva.rs)