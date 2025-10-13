ДА ЛИ ВОЛИТЕ ДА ПИЈЕТЕ ИЗ ЛИМЕНКЕ? Када погледате овај ВИРАЛ та љубав ће можда заувек бити угашена! Чувајте се, ПОСЛЕДИЦЕ могу да буду кобне! (ВИДЕО)
Познати звук шиштања при отварању лименке сока код многих изазива позитивне асоцијације.
Први гутљај обећава газирано освежење које ће утолити жеђ.
Али вирални ТикТок видео са преко 1,6 милиона прегледа убио је радост. Наиме, један корисник упозорава да на површини лименке могу бити трагови пацовског урина, што у најгорем случају може имати фаталне последице.
Колико истине има иза ове тврдње и да ли је пацовски урин смртоносан?
У свом ТикТок видеу, корисник истиче наводну опасност по здравље. Заправо, ова тврдња није нова – прича кружи интернетом у облику дигиталних ланчаних писама веć дуги низ година.
Иако је могуће да глодари буду у близини лименки за пиће, на пример, у складиштима, током транспорта или у складишним просторима продавница, такође је тачно да пацови заражени болешћу лептоспирозом могу пренети патоген на људе путем урина.
Међутим, у пракси се сматра мало вероватним да би заразна количина патогена могла да опстане на површини лименке за пиćе дуже време путем контаминираног урина.
Шта је лептоспироза?
Према подацима Савезног министарства за социјална питања, здравство, негу и заштиту потрошача, то је акутна заразна болест која се може јавити и код животиња и код људи и, у најгорем случају, бити фатална. Бактерија која изазива инфекцију – Лептоспира интерроганс – продире у тело кроз кожу или слузокожу.
Пренос се дешава преко заражених животиња директним или индиректним контактом, на пример, путем контаминираног урина. Период инкубације је од два до 30 дана, пише К1 инфо.
Симптоми слични грипу укључују:
Грозницу
Дезницу
Мучнину
Главобољу и болове у телу
Конјунктивитис
Бол у листовима и потколеницама
Инфекција на овај начин је веома мало вероватна
Професорка Ања Јоаким, шефица ветеринарске паразитологије на Ветеринарском универзитету ВетМед у Бечу, раније је објаснила Стандарду: „Иако је могуће да заражени урин пацова доспе на лименке за пиће, то је изузетно необичан пут преношења инфекције на људе.“