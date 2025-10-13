КРАЉ ЦИПЕЛА КОЈИ ЈЕ СКРИВАО СРЦЕ! Између гламура и трауме, љубави и пљачке МИСТЕРИОЗНИ живот Чезареа Паћотија
Ципеле са његовим потписом непоновљив су спој луксуза, стила и врхунске удобности. Оштре, смеле штикле иновативног дизајна, често украшене крзном или кристалима, али и заштитни знак – симбол бодежа између имена и презимена, освојили су многе познате даме.
Бренд ће, нажалост, морати да настави без свог оснивача. Чезаре Паћоти (Cesare Paciotti), краљ италијанске обуће, изненада је преминуо у 68. години.
Чувени италијански дизајнер није одмах ушао у свет моде, иако га је та сфера од малих ногу занимала, а ни његовој креативности није било краја. Чезаре Паћоти (Cesare Paciotti) студирао је драму, лепе уметности и музику на престижном универзитету у Болоњи, путовао светом и уживао, док није доао тренутак да наследи очев посао.
Паћоти старији основао је 1948. године компанију која се бавила производњом ручно израђене, занатске обуће, а када су на чело породичног бизниса 1980. стигли будуће велико име у свету ципела и његова сестра Паола, почела је интернационална прича и окренута једна од кључних страница у антологији италијанске моде.
"Иконични шпицасти бодеж, симбол бренда, остаће вечна декларација идентитета и храбрости. Памтићемо га по заводљивом стилу и изузетној људскости и великодушности", наводи се у званичном соапштењу поводом смрти прослављеног дизајнера, који је преминуо у родном месту Ћивитанова Марке, у централној Италији.
А пре једва месец дана, на Недељи моде у Милану, препознатљиве штикле са његовим потписом Cesare Piaciotti и позлаћеним бодежом ходале су гламурозном пистом... Често је говорио да је његов рад "покушај да се исправи једна мала грешка коју је направио Бог када је створио жене без потпетица".
Према првим извештајима, Паћотија је на поду пронашла кућна помоћница, која је одмах обавестила хитну помоћ. Нажалост, сви покушаји реанимације били су узалудни. Чезаре је иза себе оставио двоје деце из првог брака са Лауром Леонори, као и трогодишњу ћерку коју је добио са другом женом.
Приватни живот славни Италијан увек је чувао далеко од очију јавности. Дуго нико није знао ко је мистериозна Лаура, с којом се венчао 2007. године. Но, италијански медији успели су да јој уђу у траг. Радила је као учитељица у локалној основној школи и такође је из региона Марке. Од првог дана трудила се да се држи даље од гламура око којег се вртео свет њеног супруга и ретко кад су се појављивали заједно на црвеном тепиху.
Венчали су се у романтичној Венецији, без превише помпе. Он – креативац, визионар, успешан предузетник, власник једног од најпопуларнијих брендова са ознаком "made in
Но, срећа није дуго трајала. Растали су се после шест година, а званично се развели 2016. Верује се да је идилу прекинуо трауматичан догађај из марта 2011, када су се нашли на мети пљачкаша. Наиме, једне ноћи група криминалаца провалила је у вилу, напала их и под претњом оружјем везала. С њима је тада била и тромесечна ћеркица, па нису смели да ризикују.
Иако лопови нису однели много: неколико старих сатова, породични накит и готовину у вредности од неколико хиљада евра, за дизајнера је то било ужасно искуство које је дубоко утицало на његов лични живот. У годинама које су уследиле Паћоти се суочавао и са мањим незгодама, попут оне из 2013. године, када је на тренутак изгубио контролу над џипом и завршио у реци Кјенти, срећом без озбиљнијих повреда.
Упркос разводу, Лаура и Чезаре Паћоти остали су у блиским односима, пре свега због ћерке Лудовике и сина Ђузепеа. Иако су је новинари опседали, она је одлучила да ћути. Није давала интервјуе, нити присуствовала догађајима везаним за бренд или бившег мужа. Живи повучено, посвећена је послу и деци. Такав избор у потпуности је у складу са њеном резервисаном природом, и свакако заслужује поштовање и дивљење, закључује италијански Di Lei.