overcast clouds
15°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАЈБРЖА РЕАКЦИЈА НА ПРИМИРЈЕ У ГАЗИ Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела на том такмичењу

13.10.2025. 20:52 20:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Европска радиодифузна унија (ЕБУ) саопштила је данас да је отказано гласање организатора такмичења за песму Евровизије, које је било заказано за новембар, о учешћу Израела на том такмичењу, након постигнутог примирја у Гази између Израела и палестинског милитантног покрета Хамас.

Аустријски национални емитер ОРФ, који ће бити домаћин такмичења 2026. године, навео је у саопштењу за Ројтерс да поздравља одлуку ЕБУ.

Аустрија је раније апеловала на земље учеснице такмичења да не бојкотују Евровизију, која би следеће године требало да се одржи у Бечу, због учешћа Израела и његовог сукоба у Гази.

ЕБУ није појаснио да ли ће се гласање о учешћу израелског емитера Кан на Евровизији ипак одржати, наводећи да ће додатни детаљи о седници бити подељени са члановима ЕБУ у наредним недељама.

 

евросонг израел гласање рат у гази
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај