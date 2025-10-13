НАЈБРЖА РЕАКЦИЈА НА ПРИМИРЈЕ У ГАЗИ Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела на том такмичењу
Европска радиодифузна унија (ЕБУ) саопштила је данас да је отказано гласање организатора такмичења за песму Евровизије, које је било заказано за новембар, о учешћу Израела на том такмичењу, након постигнутог примирја у Гази између Израела и палестинског милитантног покрета Хамас.
Аустријски национални емитер ОРФ, који ће бити домаћин такмичења 2026. године, навео је у саопштењу за Ројтерс да поздравља одлуку ЕБУ.
Аустрија је раније апеловала на земље учеснице такмичења да не бојкотују Евровизију, која би следеће године требало да се одржи у Бечу, због учешћа Израела и његовог сукоба у Гази.
ЕБУ није појаснио да ли ће се гласање о учешћу израелског емитера Кан на Евровизији ипак одржати, наводећи да ће додатни детаљи о седници бити подељени са члановима ЕБУ у наредним недељама.