ТУШ КАБИНА КАО НОВА, БЕЗ МУКЕ И РИБАЊА! Трик који је одушевио хиљаде људи на друштвеним мрежама
Један производ из домаћинства може вам уштедети време и труд при одржавању туш кабине беспрекорно чистом.
Ако постоји ишта горе од чишћења ВЦ-а, онда је то чишћење туш кабине. Рибање фуга и плочица, брисање каде и прање стаклених врата захтева пуно времена и труда. А уз то, прилично брзо се поново испрља, нарочито ако га свакодневно користи више људи.
Иако је то сигурно јако омражен кућни посао, чишћење туша наравно остаје кључни део одржавања уредног дома. Срећом, један корисник Реддита можда је пронашао најбрже и најједноставније решење како тај посао обавио у знатно краћем времену, и укључује само један основни кућни производ који вероватно већина људи има код куће.
Након што се један корисник Reddita обратио на теми "CleaningTips", односно "Савети за чишћење", с молбом да власници кућа поделе своје најбоље "лење трикове за чишћење", људи су одмах били спремни да открију најкорисније начине како да паметније, а не теже, одржавају свој дом.
"Имам средство за прање судова у тушу. Дане када дубински негујем косу, оперем зидове средством за прање судова и исперем туш главом. Кад је туш угашен, састружем воду са зидова и каде како бих уклонила наслаге сапуна. Средство за прање судова одлично разграђује наслаге сапуна, а уз то имам свиленкасту косу", открила је корисница надимка BBrea101.
@carolina.mccauley These tips make cleaning my shower super easy and saves so much time for other things! 🛍️😊 #homehacks #showercleaning #cleaningtips ♬ original sound - Carolina Mccauley - Home Hacks
Иако се њен потез на први утисак може учинити радикалним, испало је да није једина која се досетила оваквог решења. На истој су теми и други корисници открили да средство за прање посуђа користе и за одржавање туш кабине јер им се учинило врло корисним, а неки су се ипак први пут срели с идејом и одмах одлучили да ће је испробати.
"Ово је генијално и одмах ћу увести у своју рутину", написао је један корисник. Други је поделио другачији алат који користи: "У тушу држим магични сунђер, из истог разлога. Ако ће туширање трајати дуже, онда га успут и оперем", "Радим исто и заправо пуно чешће чистим туш због тога", додао је трећи.
Ван Рeddita, многи креатори на ТикТоку такође су се прикључили овом трику. Док га већина људи подржава, има и оних који су мало скептичнији. "Волела бих, али туширање је моје време за… уживање у води. То је попут ритуала, а чишћење ту не спада", написала је једна корисница ТикТока. "Покушала сам ово, али дословно сам превише лења", признала је друга.
Необичан или не, овакав трик ће вероватно бити користан онима којима је туширање брзинско, а не ритуално, као и онима који желе да "уштеде" баш сваки минут на чишћењу.