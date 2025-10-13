ПОВРАТАК НАЈЛЕПШОЈ СРПСКОЈ ТРПЕЗИ Јело које греје душу КАЧАМАК НА СТАРИНСКИ НАЧИН Здрав, јефтин и незамењив доручак
У ери брзе хране, ретко се сете стари, топли залогаји који носе мирис детињства и традиције.
Једно од таквих јела, које представља суштину српске кухиње, јесте прави старински качамак. Није реч само о оброку, већ о наслеђу – здравом и крепком доручку који су наше баке припремале, а који нас греје боље од било чега.
Данас вам доносимо аутентичан и једноставан рецепт за српски качамак који се прави са три састојка, али са пуно љубави. Права гозба за душу и тело, спремна за мање од пола сата!
Састојци:
300 г кукурузног брашна (пожељно крупније млевеног)
1,2 л воде
1 равна кашичица соли
За сервирање:
200 г сира (најбоље фета, сирење или млади сир)
50 г кајмака или путера (маслаца)
150 г киселог млека или јогурта (по жељи)
Припрема:
Прокувавање воде: У дубљи лонац сипајте 1,2 литра воде и додајте једну кашичицу соли. Сачекајте да вода прокључа на јакој ватри.
Додавање брашна: Када вода прокључа, смањите ватру на најмање. Полако, постепено, сипајте кукурузно брашно директно у средину лонца (немојте га одмах мешати).
"Купање" брашна: Након што сте додали све брашно, немојте га дирати. Пустите да се "кува" у води око 15 до 20 минута. На површини ће се створити рупице, а око брашна ће бити воде.
Мешање: Након 20 минута, узмите дрвену варјачу и снажно мешајте брашно, кружним покретима, разбијајући све грудвице. Уколико је смеса превише густа, додајте мало вруће воде. Мешајте док не добијете глатку, али густу масу, без грудвица.
Завршетак: Кувајте уз енергично мешање још 5 минута. Качамак је готов када почне да се одваја од дна лонца.
Сервирање: Качамак изручите у дубоки тањир. Преко њега ставите комадић кајмака или путера (он ће се отопити од топлоте) и обилно поспите измрвљеним сиром. Служите топло, уз кисело млеко или јогурт.
Савет: Качамак се може јести и сладак, са млеком и медом, али је традиционално најбољи управо уз сир и кајмак.