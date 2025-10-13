overcast clouds
ПОВРАТАК НАЈЛЕПШОЈ СРПСКОЈ ТРПЕЗИ Јело које греје душу КАЧАМАК НА СТАРИНСКИ НАЧИН Здрав, јефтин и незамењив доручак

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
качамак
Фото: АИ илустрација

У ери брзе хране, ретко се сете стари, топли залогаји који носе мирис детињства и традиције.

Једно од таквих јела, које представља суштину српске кухиње, јесте прави старински качамак. Није реч само о оброку, већ о наслеђу – здравом и крепком доручку који су наше баке припремале, а који нас греје боље од било чега.

Данас вам доносимо аутентичан и једноставан рецепт за српски качамак који се прави са три састојка, али са пуно љубави. Права гозба за душу и тело, спремна за мање од пола сата!
 

Састојци:
 

300 г кукурузног брашна (пожељно крупније млевеног)

1,2 л воде

1 равна кашичица соли

За сервирање:

200 г сира (најбоље фета, сирење или млади сир)

50 г кајмака или путера (маслаца)

150 г киселог млека или јогурта (по жељи)

Припрема:
 

Прокувавање воде: У дубљи лонац сипајте 1,2 литра воде и додајте једну кашичицу соли. Сачекајте да вода прокључа на јакој ватри.

Додавање брашна: Када вода прокључа, смањите ватру на најмање. Полако, постепено, сипајте кукурузно брашно директно у средину лонца (немојте га одмах мешати).

"Купање" брашна: Након што сте додали све брашно, немојте га дирати. Пустите да се "кува" у води око 15 до 20 минута. На површини ће се створити рупице, а око брашна ће бити воде.

Мешање: Након 20 минута, узмите дрвену варјачу и снажно мешајте брашно, кружним покретима, разбијајући све грудвице. Уколико је смеса превише густа, додајте мало вруће воде. Мешајте док не добијете глатку, али густу масу, без грудвица.

Завршетак: Кувајте уз енергично мешање још 5 минута. Качамак је готов када почне да се одваја од дна лонца.

Сервирање: Качамак изручите у дубоки тањир. Преко њега ставите комадић кајмака или путера (он ће се отопити од топлоте) и обилно поспите измрвљеним сиром. Служите топло, уз кисело млеко или јогурт.

Савет: Качамак се може јести и сладак, са млеком и медом, али је традиционално најбољи управо уз сир и кајмак.

качамак традиција
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
