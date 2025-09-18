clear sky
КАЧАМАК СА ПРЖЕНОМ СУРУТКОМ И СИРОМ Откријте тајну рецепта са Хомоља и уживајте у савршеном укусу

18.09.2025. 18:06
палента
Фото: pexels/Ilustracija

Качамак сви знамо – кувани кукурузни гриз који се јео ујутру или за вечеру, често уз сир и кајмак.

Али пржена сурутка? Е, то је оно што је овај рецепт чинило посебним и данас готово непознатим.

Шта је заправо пржена сурутка?

Након што се сир направи, остаје сурутка – течност коју су домаћице некада користиле до последње капи. Уместо да је бацају, кувале би је дуго на тихој ватри док се не згусне и почне да се карамелизује. Добија се густ, златно-смеђи прелив, необичног укуса – слано-слаткаст, пун млечних нота и природне сласти. У Хомољу су га звали и „млечна карамел маса“ или једноставно „млечна маст“.Састојци:

2 шоље кукурузног брашна (крупније млевеног)
5 шоља воде
Прстохват соли
200 г домаћег белог сира
1 л сурутке
Припрема:

1. Прво направите качамак:
 

У шерпи загрејте воду са мало соли. Када прокључа, додајте кукурузно брашно у танком млазу, уз стално мешање. Кувајте док не постане густ и одвоји се од ивица шерпе (око 10–15 минута).

2. Припрема пржене сурутке:
 

У посебној шерпи сипајте литар сурутке. На благој ватри, без поклопца, кувајте је све док се не згусне и добије браон боју. Потребно је око 45 минута до сат времена. Мешајте с времена на време, нарочито пред крај, да не загори.

3. Финално спајање:
 

У тањир сипајте качамак, измрвите бели сир преко, а затим све прелијте врелом, прженом сурутком. По жељи, можете додати и кашичицу кајмака.

Зашто је овај рецепт посебан?

Овај рецепт је спој сиротињске кухиње и домишљатости. Пржена сурутка се ретко где данас спрема, јер се индустријски сир прави другачије, а домаћа сурутка се све мање користи. Али укус који даје овом јелу је аутентичан, носталгичан и непоновљив.

Ало.рс

качамак Хомољске планине сурутка
Магазин Гастро
