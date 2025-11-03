overcast clouds
Претраживање сајта
Подешавања сајта
ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА УТОРАК, 4. НОВЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

ДНЕВНИ ХОРОСКОП Шкорпију чекају заостали послови, јарцу је потребно стрпљење

04.11.2025. 03:03 03:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
horoskop
Фото: Dnevnik.rs

Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за уторак, 4. новембар 2025. године.

♈ОВАН

Догађа се, чак и најбољима од вас, да повремено дође до неспоразума на пољу комуникација. Требало би да будете јасни и сталожени у представљању својих замисли. На емотивном плану, будите отворени и спремни на компромис. Пријала би вам једна брза шетња.

ljudi
Фото: pixabay.com/ilustracija

♉БИК

Данас су могуће неке измене у битним параметрима које ће од вас захтевати да се у ходу прилагођавате новонасталим околностима. Планове о којима размишљате, поделите са блиском особом да бисте их сагледали из нове перспективе. Добро се наспавајте.

♊БЛИЗАНЦИ

Данашњи дан доноси вам похвале за оно што сте својим радом и залагањем постигли у претходном перио-ду. За неке од вас то може да значи напредовање у каријери. Са блиском особом би требало да на крајње ди-пломатски начин разрешите извесне проблеме.

♋РАК

Постоји могућност да данас дође до извесних проблема са документацијом, а могуће је и одлагање неких по-слова на краћи временски рок. Нема разлога да се претерано бринете. Уколико преиспитујете неке своје одлу-ке, посаветујте се са блиском особом.

lišće
Фото: pixabay.com/ilustracija

♌ЛАВ

Данас се потрудите да радно окружење прилагодите свом ритму који би требало да буде мирнији, али ни-шта мање захтеван. Било би пожељно да заузмете лидерски став. Избегните љубоморне коментаре на рачун некога до кога вам је стало. Здравље је добро.

♍ДЕВИЦА

Током данашњег дана ваша пословична флексибилност и прилагодљивост може бити на искушењу проу-зрокованим новонасталим околностима. Нека породична дешавања натераће вас да се повучете у други план и све посматрате из другачијег угла. Пријала би вам шетња.

♎︎ ВАГА

Одличан радни дан је пред вама. Основни предуслов је да на реалан начин одредите приоритете и да сходно томе завршите своје радне обавезе. Повољан је тренутак да са драгом особом почнете са прављењем планова за уређење животног простора. Здравље је добро.

putovanje
Фото: pixabay.com/ilustracija

♏︎ ШКОРПИЈА

Велики број документације и неких заосталих обавеза дочекаће вас на послу данас. Било би добро да прво разрешите оне најкомликованије, а оне друге оставите за касније. После напорног дана, неће вам остати много енергије за дуге разговоре и расправе код куће.

♐︎ СТРЕЛАЦ

Постоји могућност да вас сарадници, а и ви сами себе затрпате додатним обавезама и нерешеним ставкама и ситуацијама. Поделите посао са колегама и лагано решавајте једно по једно. За слободне, на помолу је могућност за нови почетак. Доброг сте здравља.

♑ЈАРАЦ

Требало би да се стрпите и сачекате на неке крупније и успешније пословне резултате. Потребна вам је стабилизација општих критеријума у којима се много боље сналазите. Нема битних промена на приватном плану и све тече својим током. Добро се одморите.

suncokret
Фото: pixabay.com/ilustracija

♒ВОДОЛИЈА

Неки представници овог знака могли би да добију занимљиве понуде и остваре важне контакте који их воде у сигурнију пословну будућност. Било би добро да својим поступцима покажете колико сте посвећени и ода-ни свом партнеру. Време је за редовну контролу код лекара.

♓РИБЕ

Уколико одлучите да данас радите неколико ствари истовремено, поведите рачуна да будете веома скон-центрисани да не би дошло до одређених пропуста. У партнерским односима, сасвим је нормално да повреме-но дође до неслагања, па чак и око баналних ствари.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
