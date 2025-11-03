ПУН МЕСЕЦ УДАРА НА ЏЕП: Ови знакови су у ризику од банкрота до 7. новембра
03.11.2025. 18:18 18:21
Коментари (0)
Увелико се осећа утицај пуног Месеца који нас очекује 5. новембра.
Знакови као што су Овнови и Близанци имају шансе да остану без пара у наредних седам дана.
Пун Месец овог новембра налази се у специфичном знаку, односно у Бику, који симболизује материјално стање, тако да ће многи људи имати утисак да немају довољно новца.
Овнови и Близанци могу лако да банкротирају у наредном периоду.
Ован
Пун Месец дешава се у вашем пољу финансија, тако да вас очекује велики трошак. То може лако да буде погрешна процена, јер ће се испоставити да сте лоше уложили новац.
Близанци
Пун Месец увек је окидач за трошкове у вашем случају, јер је ова планета владар вашег поља финансија. Покушајте да се уздржите од великих куповина како бисте избегли банкрот.