МОГУ ЛИ СЕ „ВРУЋЕ” ПАНТАЛОНЕ НОСИТИ У ШКОЛИ? Учитељица показала свој дневни стил и узбуркала страсти!

04.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
učiteqica
Фото: Pixabay

У времену када запослени у корпорацијама често трпе критике због непримерене одеће, ни наставници нису поштеђени због својих модних избора.

Један од последњих случајева укључује учитељицу по имену Денис, која је на ТикТоку поделила видео свог дневног аутфита, а који је потом пренет и на X (бивши Твитер). Изазвао је праву буру коментара и прегледан је више од шест милиона пута.

Омиљене кожне панталоне

Избор који је привукао пажњу укључивао је црне кожне панталоне, бренда Abercrombie, које је учитељица описала као своје омиљене:

„Најбоље су, имам их око три године и стално их носим“.

Уз то је имала кремасти кашмир џемпер са црним детаљима и патике бренда Zadig & Voltaire, преноси New York Post.

 

 

„То се носи у клубу”

Иако учитељица не показује тело на непримерен начин, неки корисници друштвених мрежа критикују избор панталона, а један је написао: „То се носи у ноћном клубу, не у школи”.

Други се надовезао: „Учитељице не треба да изгледају секси пред децом“.

Трећи је додао: „То би био леп аутфит за излазак. Са џемпером и патикама, вероватно не бих ни помислио да је непримерено у учионици, али када покушавате да изгледате секси пред децом, постаје непримерено“.

„Деци није важно...”

Ипак, нису сви били против њеног избора. Једна особа је написала: „Деци није важно. За њих сте стара дама у кожним панталонама“.

Друга је додала: „Не мислим да је ово велики проблем”.

Овај случај је поново отворио дискусију о томе где се поставља граница између личног стила и професионалног изгледа у школама.

