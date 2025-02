(ВИДЕО) АСТРОНАУТ ОДУШЕВИО СВЕ ОБЛАЧЕЊЕМ ПАНТАЛОНА У СВЕМИРУ Насмејао кориснике мрежа својим триком: "Ово сам желео да видим"

Једно од питања које људи стално постављају о астронаутима у свемиру јесте – како спавају и како се облаче, с обзиром на то да нема гравитације.

Сада је астронаут Дон Петит пружио људима на Земљи увид у живот у свемиру и доказао како може да се обуче без коришћења руку. То је на Земљи готово немогуће (осим ако немате невероватну флексибилност), али недостатак гравитације на ИСС-у чини овај подухват много лакшим.

Одушевио свет "триком"

На снимку који је последњих дана подељен на Икс мрежи, Дон је запањио људе док је лежерно "улетео" у панталоне које су га већ чекале да ускочи у њих. Иако је морао да користи руке како би закопчао рајсфершлус, цела ствар је и даље прилично импресивна.

Након што је обукао панталоне, Дон је поносно узвикнуо: "Та-да!"

Видео је до сада прикупио више од милион прегледа, а људи су брзо поделили своје утиске о овом комичном снимку.

OK; you all asked if this was possible….. pic.twitter.com/sMmJJtQNMy

— Don Pettit (@astro_Pettit) February 23, 2025