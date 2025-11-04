( ВИДЕО) ТАЈНА САВРШЕНЕ ПИЛЕТИНЕ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНЕ КУХИЊЕ: Једноставан метод који увек успе! ОВО ЈЕ РЕСТОРАНСКИ ТРИК ЗА ДОМАЋИЦЕ
Бивша радница ресторана поделила је једноставан, али ефикасан начин припреме пилетине који је научила од врхунских шефова.
Ова техника гарантује да ће месо бити савршено мекано, сочно и пуно укуса — без ризика да изгори споља, а остане сирово изнутра.
Кулинарска уредница портала AllRecipes, Никола Маклафлин, открила је свој „ресторански начин“ припреме пилећих филеа — поступак који користе професионални кувари јер је брз, паметан и увек даје одличан резултат.
Тајна је у томе да се пилећи филе најпре запече у тигању, а затим допече у рерни загрејаној на 195 степени. Први корак је да се постигне златна кора, јер „боја значи укус“. Када се месо само одвоји од дна тигања, време је за окретање.
Најбољи део је „златни сок“ који настаје мешањем зачина, сока од меса и мало вина или бујона — управо он даје јелу богат укус и мирис.
Пилетина се потом пече у рерни око 15 до 20 минута, па остави неколико минута да „одмори“.
Резултат је савршено печена, мирисна и сочна пилетина која се топи у устима.