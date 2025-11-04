clear sky
МАДОНА УСКОРО ПРЕД ОЛТАРОМ! Верила се за момка МЛАЂЕГ ОД СВОЈЕ ЋЕРКЕ, место венчања изненађује, а ПРЕДБРАЧНИ УГОВОР открива све што нико није очекивао

04.11.2025. 18:54
Пише:
Дневник
Извор:
Она.рс/Дневник
Фото: printscreen / Instagram /madonna

Изгледа да ће краљица попа ускоро поново стати пред олтар!

Страни медији пишу да би Мадона (67) ускоро могла да изговори судбоносно „да“ свом 38 година млађем дечку Акему Морису (29), с којим је већ неколико година у вези.

Како преноси Radar Online, Акем је певачицу запросио у тајности, а близак извор открива да Мадона „блиста од среће“ и да „никада није била тако заљубљена“.

„Морис јој враћа самопоуздање, чини је срећном и нежно се понаша према њој — нешто што дуго није осетила“, наводи извор.

Фото: printscreen / Instagram /madonna

Гласине о веридби појавиле су се још раније, када су фанови приметили дијамантски прстен на Мадониној руци, али певачица тада није желела да коментарише. Овог пута, наводно је све потврђено — и то у великом стилу.

 

Романтично венчање у Италији или Португалу

Ако је веровати изворима, венчање би могло да се одржи у Италији или Португалу, земљама које Мадона обожава. Пар наводно планира интимну церемонију, далеко од медијске помпе, са свега неколико чланова породице и блиских пријатеља.

 

Предбрачни уговор без дилеме

Као и у сваком Мадонином односу, све је испланирано до детаља. Иако је заљубљена преко ушију, певачица не заборавља на практичне ствари — потписаће предбрачни уговор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Наравно да ће потписати предбрачни уговор. Акем је то одмах прихватио и без проблема пристао на све клаузуле о поверљивости“, открива извор.

 

Љубав са паузом

Мадона и Акем у вези су од 2022. године. У једном тренутку су направили паузу, али су се прошле године помирили — и чини се да им је љубав сада јача него икад.

Иако многи коментаришу велику разлику у годинама, певачица не мари. Како и сама каже, „љубав не познаје године“, а она очигледно планира да то докаже — у венчаници.

(Она.рс)

