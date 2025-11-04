ВРАТИТЕ ГА У ЖИВОТ...
НЕ ЖУРИТЕ ДА КУПИТЕ НОВИ Ове четири надоградње вам могу помоћи да за мање пара подигнете перформансе свог лаптопа ЕВО КАКО ДА МУ ДОКУПИТЕ ВРЕМЕ
Сазнај практичне савете како да свом старом лаптопу удахнеш нови живот без великих трошкова.
Овај водич ти показује једноставне надоградње које ће твој уређај учинити бржим и поузданијим.
Ако имаш старији лаптоп, вероватно тражиш начине да му продужиш животни век још мало. Цене технике су и даље високе због неизвесности око америчких тарифа, па тренутно није најбоље време за куповину новог рачунара. Срећом, то и није неопходно.
Пре него што одустанеш и одлучиш се за нови уређај, размисли о неколико једноставних надоградњи које могу продужити живот твог лаптопа за више година. Уз мало стрпљења, основни алат и праве компоненте, можеш свом старом рачунару удахнути нови живот и учинити да поново ради готово као нов.
Надогради РАМ меморију
Чак и ако ти је лаптоп деловао моћно када си га купио са 8 ГБ или 16 ГБ РАМ-а, данас та количина меморије може бити тесна за модерне задатке. Видео позиви, више отворених картица у прегледачу и програми у позадини брзо троше доступну меморију, па систем постаје спорији.
Многи лаптопови ипак омогућавају надоградњу РАМ-а, иако произвођачи то често не истичу. Провери да ли су меморијски модули уклоњиви, нису залемљени, и koji DDR стандард подржава твој уређај. Уградња компатибилног РАМ комплета од 16 ГБ или 32 ГБ може знатно побољшати брзину рада, нарочито ако користиш захтевне апликације.
Угради бољи SSD
Временом се SSD дискови троше, што је сасвим нормално. Ако примећујеш да се лаптоп спорије покреће или да капацитет диска опада, време је за замену. Можеш проверити који тип диска користи твој модел, САТА, НВМе или чак старији HDD, pomoću спецификација произвођача или једноставним отварањем задње стране уређаја.
Zamena SSD-a је углавном једноставна. НВМе дискови се често учвршћују једним шрафом, док САТА дискови захтевају мало више пажње при руковању кабловима. Након инсталације, пребаци податке са старе меморије или сачуване копије и одмах ћеш приметити брже покретање система, бржи приступ датотекама и глађи рад рачунара.
Замени батерију
Слаба батерија је један од највећих проблема код старијих лаптопова. Ако твој уређај једва издржи сат времена без пуњача или се батерија почела надувавати, замена је најбоља одлука. Нова батерија не само да враћа мобилност, већ и смањује ризик од оштећења унутрашњих компоненти.
Проналажење одговарајуће батерије је обично једноставно, довољно је да претражиш модел свог лаптопа на интернету. Већина лаптопова има батерије које се лако мењају, а цео процес углавном захтева одвртање неколико шрафова и пажљиво уклањање каблова. У комбинацији са новим SSD-om и додатном меморијом, нова батерија може учинити да твој лаптоп делује као потпуно нов.
Пређи на Linux
Пошто је Microsoft укинуо подршку за Windows 10, а Windows 11 захтева новије процесоре и ТПМ 2.0, многи старији лаптопови више не испуњавају услове за надоградњу. То ипак не значи да су за отпис, инсталација Linuxa може их задржати у употреби још годинама.
Laka Linux издања попут Peppermint ОС, AntiX или Puppy Linux направљена су баш за старији хардвер. Linux користи мање ресурса, брже се покреће и омогућава потпуну контролу над системом. Већина дистрибуција је бесплатна и отвореног кода, па можеш испробавати док не пронађеш ону која ти највише одговара.
Када је ипак време за нови лаптоп?
Ако твој посао зависи од напредних АИ алата или ти је важна максимална енергетска ефикасност, можда вреди размислити о новом лаптопу са НПУ процесором из АМД-а, Интела или Qualcomma. Ови модели су оптимизовани за задатке попут превода у реалном времену, АИ асистенције при писању и обраде слика, уз знатно мању потрошњу енергије.
Али за већину корисника, неколико једноставних надоградњи је све што је потребно. Угради бржи SSD, додај више РАМ-а, замени стару батерију и размисли о преласку на Linux. Са мало труда, твој стари лаптоп може без проблема пратити модерне потребе и уштедети ти много новца.
