МИСЛИЛО СЕ ДА ЈЕ 120 СА 80 НОРМАЛАН ПРИТИСАК, АЛИ... Ево колика је данас заправо тачна здрава мера!
Висок крвни притисак мучи све већи број људи, а стање може посебно да се погорша приликом промене времена.
Ових дана је једна кошуља премало, а јакна превише. Док се време мења, организам тражи ритам.
Како да не подлегнемо променама времена, шта је важно знати када је крвни притисак у питању, а и какав нас новембар очекује, говорили су за ТВ Прва проф. др Миљко Ристић, кардиолог, и метеоролог Недељко Тодоровић.
"Ја док сам био студент, млад лекар, нормалне вредности притиска су биле идеалне 120 са 80. Међутим, сада то више нису нормалне вредности. Сада су нормалне вредности, за старије особе 60 година, 70, 80, 160 је значи нормалан притисак. И онда људи узимају на 140, 150 таблете и онда срозају тај притисак на 120 и лоше им је. Треба мало више едукације за становништво", истиче кардиолог, док метеоролог објашњава везу притиска и времена:
"Ја мислим да то није чисто због времена, него због промене магнетног поља пред промену временских прилика. Временске прилике утичу на свој начин, скуп свих тих параметара нормално да утиче, али мислим да у позадини стоји промена електромагнетног поља, пре свега магнетног поља."