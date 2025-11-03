НЕПРЕСТАНО ВИСОК ПРИТИСАК? Лекари упозорили на НАМИРНИЦУ коју би морали да ИЗБЕГАВАМО, иначе ризикујемо мождани удар
Ако имате проблема са високим крвним притиском, обавезно избаците једну намирницу која можа да изазове фатална стања - од срчаних болести до можданог удара.
Није реткост да крвни притисак варира кад је напољу врело, а исхрана ту игра веома важну улогу. Лекари су открили који то намирницу коју никако не би требало да узимате ако вам скаче притисак. Стручњаци из медицинске организације "Action on Salt" дали су снажне препоруке за особе које пате од хипертензије, или често им се дешава да им ненадано скочи крвни притисак. По њима намирница коју апсолутно морају да избаце из исхране јесу прерађевине.
Посебан режим исхране је уобичајени рецепт за лечење хипертензије, јер одређена храна има велики утицај на ниво крвног притиска, кажу стручњаци. Према њиховим речима, висок садржај соли у многим месним прерађевинама, посебно натријума, повећава ризик од развоја кардиоваскуларних болести.
Студија коју су спровели кардиолози сугерише да чак и месне специјалитети са ознаком "ниска концентрација соли", по правилу, садрже велику количину натријума, што је опасно за хипертензивне пацијенте. Према лекарима из "Action on Salt", висок унос соли нарушава равнотежу натријума у телу, што за последицу има накупљање течности а које доводи до пораста крвног притиска.
Установљено је и да смањење нивоа натријума у телу има веома благотворан утицај на здравље, заправо штити од фаталних стања. Студије су показале да је уранотежен натријум повезан са смањењем броја смртних случајева од можданог удара за 16 одсто и смањењем броја смртних случајева од срчаних болести за 12 одсто.