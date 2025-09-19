НЕМА ВИШЕ ПРОВОКАТИВНЕ ОДЕЋЕ У ШКОЛИ! Кодекс облачења је пооштрен и строг, ЕВО шта деца више не смеју да носе
У једној београдској школи пре неколико дана неко од ученика није испоштовао кодекс облачења, па је све прерасло инцидент, али можда боље речено у једну лекцију за дете, али и родитеље.
Наставница историје у тој школи, Јелена Шапић, позвала је родитеље да дођу у школу и свом детету донесу прикладнију гардеробу, а све је испричала у емисији "Поподне" на Уна телевизији. Ово је уследило рекли бисмо "оправдано", након што су пре почетка школске године најављена строжа правила облачења која стипају на снагу од 1. септембра.
Како и у већини других инситуција и у школама постоји кодекс облачења, а председник Форума средњих стручних школа, Милорад Антић, непосредно пред почетак нове школске године у разговору за Телеграф изнео је кључне савете за родитеље
- У школу се не сме долазити са деколтеом, у мини сукњама, шортсевима, поцепаним фармеркама, на пример - говорио нам је он тада.
Ученица у којој је говорила наставница историје према њеним речима дошла је неприкладно одевена, а она је одмах о томе обавестила родитеље, али и истакла да дете не сме да се појави у школи голог стомака, у мајици на танким бретелама, са дубоким деколтеом, папучама, шортсевима или са јаком шминком на лицу. Ове пооштрене мере ступиле су на снагу почетком нове школске године, а наставници имају обавезу да, уколико ученик прекрши кодекс, о томе одмах обавесте родитеље.
Па хајде да се подсетимо правила облачења у школама:
Кодекс облачења у школама
У већини школа, кодекс је овакав: ученицима је забрањено да долазе у школу у одећи која је провокативна или непримерена за образовну установу. То укључује:
Одећа ученика мора да покрива стомак и рамена и не сме да буде провидна у школу се не сме долазити у мајице са непримереним деколтеом или танким бретелама; Нису дозвољене ни:
Кратке мајице које откривају стомак и леђа;
Шортсеви, бермуде и кратке сукње изнад колена;
Хеланке које нису прекривене дужом туником;
Провидна одећу и мрежасте чарапе;
Папуче и обућу с високим потпетицама;
Одећу с увредљивим натписима, као и симболе који промовишу политичке, верске или навијачке групе;
Капе, качкете, капуљаче и наочаре за сунце у учионици;
Пирсинге, превише шминке и дугачке, налакиране нокте;
Посебно се наглашава да доњи веш не сме да се види, без обзира на положај тела. Ученици су обавезни да на часу физичког носе одговарајућу опрему;
Правила за одрасле и последице
Слична правила важе и за родитеље и запослене. Одрасли не смеју да носе мајице на бретеле, дубоке деколтее, кратке сукње и шортсеве. Запослени су, такође, дужни да прекрију тетоваже.
Школа је одлучна у спровођењу новог кодекса. Ученици који прекрше правила биће удаљени с наставе и послати кући да се пресвуку. Њихов изостанак биће забележен као неоправдан. За запослене, кршење кодекса представља лакшу повреду радне обавезе.
На крају, документ позива све учеснике у образовном процесу да својим изгледом дају добар пример и допринесу угледу школе.