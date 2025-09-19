clear sky
22°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМА ВИШЕ ПРОВОКАТИВНЕ ОДЕЋЕ У ШКОЛИ! Кодекс облачења је пооштрен и строг, ЕВО шта деца више не смеју да носе

19.09.2025. 20:42 20:59
Пише:
Дневник
Извор:
Teлеграф
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

У једној београдској школи пре неколико дана неко од ученика није испоштовао кодекс облачења, па је све прерасло инцидент, али можда боље речено у једну лекцију за дете, али и родитеље.

Наставница историје у тој школи, Јелена Шапић, позвала је родитеље да дођу у школу и свом детету донесу прикладнију гардеробу, а све је испричала у емисији "Поподне" на Уна телевизији. Ово је уследило рекли бисмо "оправдано", након што су пре почетка школске године најављена строжа правила облачења која стипају на снагу од 1. септембра.

Како и у већини других инситуција и у школама постоји кодекс облачења, а председник Форума средњих стручних школа, Милорад Антић, непосредно пред почетак нове школске године у разговору за Телеграф изнео је кључне савете за родитеље

- У школу се не сме долазити са деколтеом, у мини сукњама, шортсевима, поцепаним фармеркама, на пример - говорио нам је он тада.

Ученица у којој је говорила наставница историје према њеним речима дошла је неприкладно одевена, а она је одмах о томе обавестила родитеље, али и истакла да дете не сме да се појави у школи голог стомака, у мајици на танким бретелама, са дубоким деколтеом, папучама, шортсевима или са јаком шминком на лицу. Ове пооштрене мере ступиле су на снагу почетком нове школске године, а наставници имају обавезу да, уколико ученик прекрши кодекс, о томе одмах обавесте родитеље.

da
Фото: freepik, ilustracija

Па хајде да се подсетимо правила облачења у школама:

 

Кодекс облачења у школама

У већини школа, кодекс је овакав: ученицима је забрањено да долазе у школу у одећи која је провокативна или непримерена за образовну установу. То укључује:

Одећа ученика мора да покрива стомак и рамена и не сме да буде провидна у школу се не сме долазити у мајице са непримереним деколтеом или танким бретелама; Нису дозвољене ни:

Кратке мајице које откривају стомак и леђа;

Шортсеви, бермуде и кратке сукње изнад колена;

Хеланке које нису прекривене дужом туником;

Провидна одећу и мрежасте чарапе;

Папуче и обућу с високим потпетицама;

Одећу с увредљивим натписима, као и симболе који промовишу политичке, верске или навијачке групе;

Капе, качкете, капуљаче и наочаре за сунце у учионици;

Пирсинге, превише шминке и дугачке, налакиране нокте;

Посебно се наглашава да доњи веш не сме да се види, без обзира на положај тела. Ученици су обавезни да на часу физичког носе одговарајућу опрему;

Правила за одрасле и последице

da
Фото: freepik, ilustracija

Слична правила важе и за родитеље и запослене. Одрасли не смеју да носе мајице на бретеле, дубоке деколтее, кратке сукње и шортсеве. Запослени су, такође, дужни да прекрију тетоваже.

Школа је одлучна у спровођењу новог кодекса. Ученици који прекрше правила биће удаљени с наставе и послати кући да се пресвуку. Њихов изостанак биће забележен као неоправдан. За запослене, кршење кодекса представља лакшу повреду радне обавезе.

На крају, документ позива све учеснике у образовном процесу да својим изгледом дају добар пример и допринесу угледу школе.

школа облачење кодекс понашања гардероба
Извор:
Teлеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај