ТУЖИЛАЦ НА СУЂЕЊУ БЕЛИВУКОВОЈ ГРУПИ ОТКРИО: У кланици у ритопеку пронађени биолошки трагови 3 мушкарца; Беливук се брани да никада НИЈЕ ВИДЕО МАШИНУ ЗА МЛЕВЕЊЕ МЕСА
Нису тачни наводи оптуженог Беливука да на машини нема биолошких трагова оштећених - додао је тужилац Иванић, на шта је одмах реаговао Беливук, који је из бокса за оптужене у пратњи затворских стражара уведен за судску говорницу.
Слике индустријске машине за млевење меса, прекривене провидним најлоном, на браон плочицама у тајној просторији у кући страве у Ритопеку, приказане су данас у Специјалном суду у Београду, на суђењу припадницима криминалне групе Вељка Беливука и Марка Миљковића која се терети за седам убистава, трговину дрогом и оружјем.
Дуж целе просторије, како се види на фотографији, налази се канал у плочицама, за који су раније сведоци сарадници испричали да је служио за испирање људских остатака. На сликама које су изведене као доказ, виде се и гумене чизме и рибарски комбинезони, које су према признањима истих сарадника користили припадници клана током злочина, као најлони којима су наводно штитли зидове како током злочиња не би оштетили зидове, али и црева за која су тврдили да су служила за прање тајне просторије.
Просторију звали кланица
- Окривљени сарадници кажу да су у оквиру криминалне групе ову просторију звали кланица. На зиду иза машине, поду, отворима за прераду меса пронађени су биолошки трагови покојних Здравка Радојевића и Милана Љепоје - рекао је тужилац Саша Иванић после приказивања ових фотографија у судници.
Он је навео и да је на једној јакни пронађеној у џаку у тајној просторији пронађен ДНК Марка Миљковића као и Милана Љепоје, да се биолошки траг Радојевића налази и на рибарским чизмама, а траг покојног Лазара Вукићевића пронађен је на мрљама на зиду иза столице у такозваној "кланици".
- Нису тачни наводи оптуженог Беливука да на машини нема биолошких трагова оштећених - додао је тужилац Иванић, на шта је одмах реаговао Беливук, који је из бокса за оптужене у пратњи затворских стражара уведен за судску говорницу.
- Није истина да сам рекао да машини не постоје биолошки трагови оштећених, рекао сам да не постоје трагови крви. Тужилац покушава да од мене направи лажова. Заборавио је да наброји колико има трагова службених лица, да је ово нека утакмица, кошаркашка или фудбалска, службена лица би победила по броју трагова - одговорио је Беливук за судском говорницом.
Беливук се брани
Оптужени организатор криминалне групе претходно је рекао и да не зна "како изгледа машина за млевење меса јер је никада није видео" тврдећи да је сведок сарадник Срђан Лалић рекао да је машина стајала на средини просторије, а да се види на сликама да она стоји у углу.
- Ја нисам ни вештак, ни архитекта, али могу да констатујем да је она у углу просторије. Лалић је рекао да је висока метар и по са палетама, а на фотографијама нема никаквих палета. То је сад мени мање битно, али је битно да ни Лалић није научио како треба оно што је требало да каже - рекао је Беливук и поново поновио да им је "неко подметнуо доказе".
Подсетимо, криминална група ухапшена је 4. фебруара 2021. и истражитељи су тада детаљно претресли и претражили кућу страве у Ритопеку, чији је власник оптужени Владе Драганић. Тајна просторија, у коју се улазило кроз гаражу, и то тако што се померила полица на зиду да би се указала тајна врата, пронађене је тек 22. априла исте године и тада су истражитељи први пут ушли у њу, претражили је и осим арсенала оружја пронашли и индустријску машину за млевење меса.
Према наводима тужилаштва, криминална група се терети за седам убистава. Како се наводи, жртве су намамљивали потом брутално мучили и убијали у "кланици", а потом њихова тела уништавали у машини и просипали их у Дунав. Ни један траг крви наводно оштећених није пронађен на том месту - рекао је адвокат Дејан Лазаревић.
Kurir.rs